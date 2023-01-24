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Могут ли мобилизовать с гипертонией: кто не подлежит под призыв

24 января 2023, 17:34
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
тиск
Источник: Depositphotos

Прохождение медицинской комиссии является обязательным условием для всех военнообязанных. Лишь военно-врачебная комиссия решает, может ли человек по состоянию здоровья выполнять боевые задачи и призываться на военную службу.

В то же время в Украине существует перечень болезней, с которыми мужчину не могут мобилизовать на военную службу. Факты ICTV узнавали, могут ли мобилизовать лицо, болеющее гипертонией.

Что такое гипертония?

Гипертония (гипертензия) – распространенная болезнь, которая проявляется повышенным артериальным давлением, а также увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

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Длительное время болезнь может протекать бессимптомно. То есть человек может даже не догадываться, что у него высокое давление. Врачи отмечают, что это лишь осложняет течение болезни.

К главным симптомам гипертензии стоит отнести:

  • тошноту и рвоту;
  • интенсивную боль или значительный дискомфорт за грудиной или в области сердца;
  • боль в области сердца;
  • учащенное сердцебиение (более 90 раз в минуту) в спокойном состоянии;
  • одышку и судороги;
  • нарушение речи, слабость в одной руке, асимметрию лица;
  • интенсивную головную боль, которая сопровождается спутанностью сознания и расстройствами зрения;
  • выраженные тревожные расстройства.

Могут ли человека с гипертонией мобилизовать в ряды ВСУ?

В Украине действует соответствующее Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины, которое определяет список болезней, при наличии которых военнообязанного могут признать временно непригодным или вообще непригодным к военной службе.

Итак, в данном положении указан перечень и степени болезней, которые могут освободить лицо от мобилизации и прохождения службы.

Что касается болезни гипертензия (гипертония), то в Положении говорится, что военнообязанного могут признать непригодным к военной службе с исключением с воинского учета, если у него:

  • болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением I10-I15 (гипертоническая болезнь, вторичная гипертензия);
  • гипертоническая болезнь III стадии;
  • злокачественная (быстропрогрессирующая) форма гипертонической болезни;
  • симптоматические артериальные гипертензии с повышением артериального давления до 3 степени;
  • сочетание симптоматической артериальной гипертензии любой степени с ассоциированными клиническими состояниями;
  • состояние после тромбоэмболии легочной артерии или легочной гипертензии вследствие хронических тромботических или эмболических заболеваний;
  • легочная гипертензия, ассоциированная с поражениями левых отделов сердца с признаками правожелудочковой декомпенсации;
  • легочная гипертензия, ассоциированная с патологией дыхательной системы и/или гипоксемией, с признаками правожелудочковой декомпенсации;
  • легочная артериальная гипертензия (включая идиопатическую) со степенями тяжести III-IV ФК.

— При легочной артериальной гипертензии экспертное решение принимается в соответствии с основным заболеванием, — говорится в положении.

Также обратите внимание:

  • если вы болеете гипертонической болезнью III стадии, то вас признают негодным к службе и исключат с воинского учета;
  • если у вас гипертоническая болезнь II или I стадии, то ВЛК вас признает непригодным к военной службе в мирное время, ограниченно годным в военное время. Соответственно, вас могут мобилизовать.

— Лица с повышенным артериальным давлением подлежат стационарному обследованию в специализированном учреждении. Экспертный диагноз гипертонической болезни формулируется с определением ее стадии и характера поражения органов-мишеней, — говорится в Положении.

Кроме того, в каждом случае гипертонической болезни проводится дифференциальная диагностика с симптоматическими гипертензиями. Медицинский осмотр ВЛК лиц с симптоматической АГ проводится также по основному заболеванию.

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Війна в Україні мобілізація хвороба
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