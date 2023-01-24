Прохождение медицинской комиссии является обязательным условием для всех военнообязанных. Лишь военно-врачебная комиссия решает, может ли человек по состоянию здоровья выполнять боевые задачи и призываться на военную службу.

В то же время в Украине существует перечень болезней, с которыми мужчину не могут мобилизовать на военную службу. Факты ICTV узнавали, могут ли мобилизовать лицо, болеющее гипертонией.

Что такое гипертония?

Гипертония (гипертензия) – распространенная болезнь, которая проявляется повышенным артериальным давлением, а также увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Сейчас смотрят Длительное время болезнь может протекать бессимптомно. То есть человек может даже не догадываться, что у него высокое давление. Врачи отмечают, что это лишь осложняет течение болезни. К главным симптомам гипертензии стоит отнести: тошноту и рвоту;

интенсивную боль или значительный дискомфорт за грудиной или в области сердца;

боль в области сердца;

учащенное сердцебиение (более 90 раз в минуту) в спокойном состоянии;

одышку и судороги;

нарушение речи, слабость в одной руке, асимметрию лица;

интенсивную головную боль, которая сопровождается спутанностью сознания и расстройствами зрения;

выраженные тревожные расстройства. Могут ли человека с гипертонией мобилизовать в ряды ВСУ? В Украине действует соответствующее Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины, которое определяет список болезней, при наличии которых военнообязанного могут признать временно непригодным или вообще непригодным к военной службе. Итак, в данном положении указан перечень и степени болезней, которые могут освободить лицо от мобилизации и прохождения службы. Что касается болезни гипертензия (гипертония), то в Положении говорится, что военнообязанного могут признать непригодным к военной службе с исключением с воинского учета, если у него: болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением I10-I15 (гипертоническая болезнь, вторичная гипертензия);

гипертоническая болезнь III стадии;

злокачественная (быстропрогрессирующая) форма гипертонической болезни;

симптоматические артериальные гипертензии с повышением артериального давления до 3 степени;

сочетание симптоматической артериальной гипертензии любой степени с ассоциированными клиническими состояниями;

состояние после тромбоэмболии легочной артерии или легочной гипертензии вследствие хронических тромботических или эмболических заболеваний;

легочная гипертензия, ассоциированная с поражениями левых отделов сердца с признаками правожелудочковой декомпенсации;

легочная гипертензия, ассоциированная с патологией дыхательной системы и/или гипоксемией, с признаками правожелудочковой декомпенсации;

легочная артериальная гипертензия (включая идиопатическую) со степенями тяжести III-IV ФК. — При легочной артериальной гипертензии экспертное решение принимается в соответствии с основным заболеванием, — говорится в положении. Также обратите внимание: если вы болеете гипертонической болезнью III стадии, то вас признают негодным к службе и исключат с воинского учета;

если у вас гипертоническая болезнь II или I стадии, то ВЛК вас признает непригодным к военной службе в мирное время, ограниченно годным в военное время. Соответственно, вас могут мобилизовать. — Лица с повышенным артериальным давлением подлежат стационарному обследованию в специализированном учреждении. Экспертный диагноз гипертонической болезни формулируется с определением ее стадии и характера поражения органов-мишеней, — говорится в Положении. Кроме того, в каждом случае гипертонической болезни проводится дифференциальная диагностика с симптоматическими гипертензиями. Медицинский осмотр ВЛК лиц с симптоматической АГ проводится также по основному заболеванию. Читайте также: Болезни позвоночника, которые освобождают от мобилизации — список

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