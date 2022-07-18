Какой витамин D лучше принимать, почему он так важен для нашего организма и чем грозит его дефицит. На эти вопросы по просьбе Фактов ICTV ответила врач-терапевт общей практики Людмила Сердюк.

— Витамин D для нас важен прежде всего своей уникальной способностью усваивать кальций и фосфор в организме, что является залогом здоровья костей скелета, — отмечает Людмила Сердюк.

По ее словам, из всей линейки витаминов D, в которой насчитывается целых шесть позиций, самыми востребованными являются только два — D2 и D3. Обычно, об этом препарате мы говорим обощенно — витамин D.

Чем полезен витамин D:

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профилактика детского рахита;

укрепление костей, суставов, волос, зубов;

замедление роста злокачественных образований;

профилактика респираторных заболеваний;

профилактика сердечно-сосудистых патологий;

улучшение свертываемости крови;

нормализация репродуктивной функции.

Что же касается непосредственно вопроса, какой витамин D лучше, то ответ — очевиден: это — витамин D3, поскольку, в отличие от витамина D2, он может производится в нашем организме под воздействием солнечного света. То есть витамин D3 наиболее для нас органичен.

По словам медика, в витамине D3 нуждаются и взрослые, и дети. Особенно в холодное время года, когда солнечного света недостаточно.

По поводу суточной потребности, лучше всего проконсультироваться со своим семейным врачом.

Для общего понимания дозировки, медик отметила, что при выборе препарата в аптеке взрослому здоровому человеку от 17 до 70 лет нужно знать, что в 1000 МЕ содержится около 25 мкг активного вещества при суточной потребности для этой категории 600-800 МЕ.