Какой витамин D лучше принимать, почему он так важен для нашего организма и чем грозит его дефицит. На эти вопросы по просьбе Фактов ICTV ответила врач-терапевт общей практики Людмила Сердюк.
— Витамин D для нас важен прежде всего своей уникальной способностью усваивать кальций и фосфор в организме, что является залогом здоровья костей скелета, — отмечает Людмила Сердюк.
По ее словам, из всей линейки витаминов D, в которой насчитывается целых шесть позиций, самыми востребованными являются только два — D2 и D3. Обычно, об этом препарате мы говорим обощенно — витамин D.
Чем полезен витамин D:
- профилактика детского рахита;
- укрепление костей, суставов, волос, зубов;
- замедление роста злокачественных образований;
- профилактика респираторных заболеваний;
- профилактика сердечно-сосудистых патологий;
- улучшение свертываемости крови;
- нормализация репродуктивной функции.
Что же касается непосредственно вопроса, какой витамин D лучше, то ответ — очевиден: это — витамин D3, поскольку, в отличие от витамина D2, он может производится в нашем организме под воздействием солнечного света. То есть витамин D3 наиболее для нас органичен.
По словам медика, в витамине D3 нуждаются и взрослые, и дети. Особенно в холодное время года, когда солнечного света недостаточно.
По поводу суточной потребности, лучше всего проконсультироваться со своим семейным врачом.
Для общего понимания дозировки, медик отметила, что при выборе препарата в аптеке взрослому здоровому человеку от 17 до 70 лет нужно знать, что в 1000 МЕ содержится около 25 мкг активного вещества при суточной потребности для этой категории 600-800 МЕ.