Який вітамін D краще приймати, чому він так важливий для нашого організму і чим загрожує його дефіцит. На ці питання на прохання Фактів ICTV відповіла лікар-терапевт загальної практики Людмила Сердюк.

– Вітамін D для нас важливий насамперед своєю унікальною здатністю засвоювати кальцій і фосфор в організмі, що є запорукою здоров’я кісток скелета, – зазначає Людмила Сердюк.

За її словами, з усієї лінійки вітамінів D, в якій налічується цілих шість позицій, найбільш затребуваними є тільки два – D2 і D3. Зазвичай, про цей препарат ми говоримо узагальнено – вітамін D.

Чим корисний вітамін D:

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профілактика дитячого рахіту;

зміцнення кісток, суглобів, волосся, зубів;

уповільнення зростання злоякісних утворень;

профілактика респіраторних захворювань;

профілактика серцево-судинних патологій;

поліпшення згортання крові;

нормалізація репродуктивної функції.

Що ж стосується безпосередньо питання, який вітамін D краще, то відповідь — очевидна: це — вітамін D3, оскільки, на відміну від вітаміну D2, він може вироблятися в нашому організмі під впливом сонячного світла. Тобто вітамін D3 найбільш для нас органічний.

За словами медика, вітаміну D3 потребують і дорослі, і діти. Особливо в холодну пору року, коли сонячного світла недостатньо.

З приводу добової потреби, найкраще проконсультуватися зі своїм сімейним лікарем.

Для загального розуміння дозування, медик зазначила, що при виборі препарату в аптеці дорослій здоровій людині від 17 до 70 років потрібно знати, що в 1000 МО міститься близько 25 мкг активної речовини при добовій потребі для цієї категорії 600-800 МО.