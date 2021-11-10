Искусственное оплодотворение, называемое специалистами экстракорпоральным (ЭКО), – это оплодотворение вне организма. Ежегодно в мире рождается более 200 тыс. детей, зачатых с помощью ЭКО. Многим супружеским парам этот метод позволил добиться беременности в тех случаях, когда все другие методы лечения не принесли результата.

Как часто ЭКО успешно с первого раза?

– Сложный вопрос, – говорит врач-репродуктолог Петр Патий. — Все зависит от возрастной группы будущих родителей и патологии, которая не позволяет зачать ребенка.

К примеру, у молодой пары 25 лет процент успешности ЭКО может достигать до 70%. А у пары в возрасте 40+ с кучей пережитых событий шансов не более чем на 30%.

– Успешный протокол ЭКО – это не обязательно наступление беременности, а здоровая мама и здоровый ребенок, – пояснил Петр Патий. — В результате стимуляции овуляции можно получить до 10 эмбиронов. Но важнейший процесс не этот, а транспортировка эмбриона в матку. Здесь тоже возникает много проблем с эффективностью.

По словам врача, успеха при ЭКО достигают в среднем в 45-50% случаев.