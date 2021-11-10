Штучне запліднення, яке фахівці називають екстракорпоральним (ЕКЗ), – це запліднення поза організмом. Щороку у світі народжується понад 200 тис. дітей, зачатих за допомогою ЕКЗ. Багатьом подружнім парам цей метод допоміг досягти вагітності в тих випадках, коли всі інші методи лікування не дали результату.

Як часто ЕКЗ успішне з першого разу?

– Складне питання, – говорить лікар-репродуктолог Петро Патій. – Все залежить від вікової групи майбутніх батьків та патології, що не дає змоги зачати дитину.

Наприклад, у молодої пари 25 років процент успішності ЕКЗ може досягати до 70%. А у пари віком 40+ з купою пережитих подій шансів не більше ніж на 30%.

– Успішний протокол ЕКЗ – це не обов’язково настання вагітності, а здорова мама і здорова дитина, – пояснив Петро Патій. – В результаті стимуляції овуляції можна отримати до 10 ембріонів. Але найважливіший процес не цей, а транспортування ембріона в матку. Тут також виникає багато проблем з ефективністю.

За словами лікаря, успіху при ЕКЗ досягають у середньому в 45-50% випадків.