От хронического тонзиллита страдает от 2 до 15% всего населения. В детском возрасте, чаще от 5 до 15 лет, распространенность заболевания составляет почти 50%.
Что же такое хронический тонзиллит, как его лечат, и так ли уж необходимо удалять миндалины, Фактам ICTV рассказала врач-отоларинголог высшей категории Ирина Калита.
Хронический тонзиллит – это хроническое воспаление небных миндалин, возникающее чаще всего после перенесенной ангины. Встречается и у взрослых, и у детей.
Небные миндалины (гланды) – это первый барьер для инфекции в организме, когда мы сталкиваемся с возбудителем. Именно здесь начинает действовать один из главных механизмов местного иммунитета – фагоцитоз.
— Это механизм, при котором фагоциты “пожирают” патогенных микробов и запускают иммунный ответ организма, — объясняет Ирина Калита.
Если иммунный ответ слабый и миндалины не справляются со своей задачей, говорят о незаконченном фагоцитозе.
При этом на миндалинах сохраняется минимальное количество возбудителя или другие условно-патогенные микроорганизмы. Вялая борьба против них ведется, но воспалительный процесс переходит в хроническую форму. Так и возникает хронический тонзиллит.
— При хроническом тонзиллите важно обследоваться на наличие бета-гемолитического стрептококка Streptococcus pyogenes, — советует врач-отоларинголог. — Этот патогенный микроорганизм может стать причиной серьезных заболеваний сердечно-сосудистой системы, суставов (артриты), почек,
Есть даже описанные случаи поражения нервной системы — синдром ПАНДАС.
Для определения стрептококка существуют специальные стрептотесты, которые за пять-десять минут могут показать, есть ли этот возбудитель на миндалинах или нет.
Лечение тонзиллита
Начинают с консервативного: применяют препараты для устранения возбудителя, как местного, так и системного действия.
Существует ряд препаратов, направленных на улучшение фагоцитоза и повышение выработки местного иммуноглобулина А.
Не стоит тратить время на использование народных методов борьбы с тонзиллитом: полоскание соком свеклы, солью, содой и прочими сомнительными растворами.
— Есть методы доказательной медицины, которые показали свою эффективность, их и нужно использовать, – утверждает Ирина Калита.
Если консервативное лечение не дает нужного эффекта, и болезнь возвращается снова и снова, то в качестве терапии рассматривают хирургическое вмешательство.
— Удаление миндалин показано, если тонзиллиты обостряются более шести раз в течение года или три раза в год на протяжении двух лет, — объясняет врач.
Избавляются от гланд и тогда, когда у детей развивается синдром Маршалла, сопровождаемый повышенной температурой, афтозным стоматитом, лимфоденитом шейных лимфатических узлов, острым фарингитом. Как только гланды удаляются, все названные симптомы исчезают.
Удаление назначают и при возникновении осложнений со стороны нервной системы.
Профилактика
Чтобы тонзиллит не рецидивировал или не обострялся слишком часто, а иммунная система стала крепче, необходимо соблюдать режим дня, принимать витамины, активно двигаться, закалять организм. Тогда и вопрос об удалении миндалин не будет подниматься.
Ангина, после которой чаще всего возникает хронический тонзиллит, – достаточно серьезное заболевание, не стоит лечить его самостоятельно без консультации врача.