От хронического тонзиллита страдает от 2 до 15% всего населения. В детском возрасте, чаще от 5 до 15 лет, распространенность заболевания составляет почти 50%.

Что же такое хронический тонзиллит, как его лечат, и так ли уж необходимо удалять миндалины, Фактам ICTV рассказала врач-отоларинголог высшей категории Ирина Калита.

Хронический тонзиллит – это хроническое воспаление небных миндалин, возникающее чаще всего после перенесенной ангины. Встречается и у взрослых, и у детей.

Небные миндалины (гланды) – это первый барьер для инфекции в организме, когда мы сталкиваемся с возбудителем. Именно здесь начинает действовать один из главных механизмов местного иммунитета – фагоцитоз.

— Это механизм, при котором фагоциты “пожирают” патогенных микробов и запускают иммунный ответ организма, — объясняет Ирина Калита.

Если иммунный ответ слабый и миндалины не справляются со своей задачей, говорят о незаконченном фагоцитозе.

При этом на миндалинах сохраняется минимальное количество возбудителя или другие условно-патогенные микроорганизмы. Вялая борьба против них ведется, но воспалительный процесс переходит в хроническую форму. Так и возникает хронический тонзиллит.

— При хроническом тонзиллите важно обследоваться на наличие бета-гемолитического стрептококка Streptococcus pyogenes, — советует врач-отоларинголог. — Этот патогенный микроорганизм может стать причиной серьезных заболеваний сердечно-сосудистой системы, суставов (артриты), почек,

Есть даже описанные случаи поражения нервной системы — синдром ПАНДАС.

Для определения стрептококка существуют специальные стрептотесты, которые за пять-десять минут могут показать, есть ли этот возбудитель на миндалинах или нет.

Лечение тонзиллита

Начинают с консервативного: применяют препараты для устранения возбудителя, как местного, так и системного действия.

Существует ряд препаратов, направленных на улучшение фагоцитоза и повышение выработки местного иммуноглобулина А.

Не стоит тратить время на использование народных методов борьбы с тонзиллитом: полоскание соком свеклы, солью, содой и прочими сомнительными растворами.

— Есть методы доказательной медицины, которые показали свою эффективность, их и нужно использовать, – утверждает Ирина Калита.

Если консервативное лечение не дает нужного эффекта, и болезнь возвращается снова и снова, то в качестве терапии рассматривают хирургическое вмешательство.

— Удаление миндалин показано, если тонзиллиты обостряются более шести раз в течение года или три раза в год на протяжении двух лет, — объясняет врач.

Избавляются от гланд и тогда, когда у детей развивается синдром Маршалла, сопровождаемый повышенной температурой, афтозным стоматитом, лимфоденитом шейных лимфатических узлов, острым фарингитом. Как только гланды удаляются, все названные симптомы исчезают.

Удаление назначают и при возникновении осложнений со стороны нервной системы.

Профилактика

Чтобы тонзиллит не рецидивировал или не обострялся слишком часто, а иммунная система стала крепче, необходимо соблюдать режим дня, принимать витамины, активно двигаться, закалять организм. Тогда и вопрос об удалении миндалин не будет подниматься.

Ангина, после которой чаще всего возникает хронический тонзиллит, – достаточно серьезное заболевание, не стоит лечить его самостоятельно без консультации врача.