Сердечный приступ не всегда является причиной боли в груди. Иногда ее могут вызвать панкреатит, инфекции, воспаление и приступы паники. Боль в груди провоцирует также растяжение мышц, рефлюкс, лучевая терапия грудной клетки, травма, пневмония и тому подобное.

Кажется, болит сердце, а на самом деле это рефлюкс

Доктор медицинских наук, кардиолог клиники Кливленда Кристин Джеллис призывает, не колеблясь, обращаться к врачу, а, возможно, и вызывать скорую помощь, если боль в грудной клетке длится более трех дней. К тому же если у вас есть факторы риска: заболевания сердца, высокое кровяное давление или уровень холестерина, а также избыточный вес или ожирение.

А пока что врач называет возможные причины, не такие опасные, как сердечный приступ, которые также вызывают болевые ощущения в области сердца.

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— Часто так проявляется растяжение мышцы. Проверяется нажатием на грудь. Болит — значит, это не сердце, — отмечает кардиолог.

Случайный рефлюкс тоже является относительно распространенным явлением, и, вероятно, не стоит волноваться насчет сердца, если у вас часто наблюдается изжога. Именно она, по утверждению врача, вызывает ощущение жжения за грудиной.

Острая, колющая боль в левой или передней части грудной клетки является одним из самых распространенных симптомов перикардита — воспаления тканей, окружающих сердце. Боль от перикардита может возникать также в животе, в спине, шее или плечах.

Боль может быть более интенсивной во время глубокого дыхания, лежания. И, наоборот, уменьшается при наклоне вперед и во время сидения.

В чем причина боли — пневмония или опоясывающий лишай

Боль в груди может вызвать пневмония. Если болит во время дыхания или кашля, можно заподозрить именно воспаление легких. Или, что значительно хуже, эмболию — закупорку легочной артерии.

— Это уже может быть опасно, поэтому без промедлений вызывайте скорую, — отмечает врач.

Причиной боли в груди может быть также опоясывающий лишай. Вирус, который вызывает ветряную оспу, находится в состоянии покоя в нервных клетках, но у людей старше 50 лет он может реактивироваться.

— Раннюю боль, которая предшествует появлению пузырьков, часто принимают за сердечный приступ, если опоясывающий лишай поражает область груди, — отмечает кардиолог.

Немедленно обратитесь к врачу, если у вас развился опоясывающий лишай. Противовирусные лекарства помогают сократить продолжительность симптомов.

Костохондрит — воспаление ткани, соединяющей ребра с грудиной — еще одна вероятная причина возникновения боли в груди.

Это воспаление не несет опасности для жизни, оно характеризуется ощущением давления на грудную стенку.

Когда боль в груди — результат острого панкреатита

Врач отдельно ставит в этом перечне острый панкреатит — внезапное воспаление поджелудочной железы.

— Чаще всего панкреатит вызывает сильную боль в животе, которая может иррадиировать в грудь. Женщины болеют панкреатитом чаще, чем мужчины, — говорит Джеллис.

Врач настаивает, что своевременная медицинская помощь в этом случае избавит от многих неприятных и совсем не безобидных последствий.

И в завершение — о панической атаке. Ее приступ вполне реально принять за сердечный приступ. В дополнение к боли в груди паническая атака может вызвать головокружение, тошноту, потливость.

— Повторю, сердечный приступ не всегда является причиной боли в груди. Причины могут быть легкими, например изжога, и более опасными, как панкреатит, — отмечает врач.

Она настаивает, что в любом случае стоит обратиться к врачу. Он определит, симптомом чего является боль в груди — сердечного приступа, проявлением панической атаки или еще чем-то.

Источник: Health