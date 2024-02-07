Серцевий напад не завжди є причиною болю в грудях. Інколи його можуть викликати панкреатит, інфекції, запалення та напади паніки. Біль в грудях провокує також розтягнення м’язів, рефлюкс, променева терапія грудної клітини, травма, пневмонія тощо.

Здається, болить серце, а насправді це рефлюкс

Докторка медичних наук, кардіологиня клініки Клівленда Крістін Джелліс закликає, не вагаючись, звертатися до лікаря, а, можливо, й викликати швидку допомогу, якщо біль у грудній клітині триває більше трьох днів. До того ж якщо у вас є фактори ризику: захворювання серця, високий кров’яний тиск або рівень холестерину, а також надмірна вага або ожиріння.

А поки що лікарка називає можливі причини, не такі небезпечні, як серцевий напад, які також викликають больові відчуття в ділянці серця.

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– Часто так проявляється розтягнення м’яза. Перевіряється натисненням на це місце. Болить – отже, це не серце, – зазначає кардіологиня.

Випадковий рефлюкс теж є відносно поширеним явищем, і, ймовірно, не варто хвилюватися щодо серця, якщо у вас часто спостерігається печія. Саме вона, за твердженням лікарки, викликає відчуття печіння за грудиною.

Гострий, колючий біль у лівій або передній частині грудної клітки є одним із найпоширеніших симптомів перикардиту – запалення тканин, що оточують серце. Біль від перикардиту може виникати також в животі, у спині, шиї або плечах.

Біль може бути більш інтенсивним під час глибокого дихання, лежання. І, навпаки, зменшується під час нахилу вперед чи сидіння.

Причина болю – пневмонія чи оперізувальний лишай

Біль у грудях може викликати пневмонія. Якщо болить під час дихання чи кашлю, можна запідозрити саме запалення легень. Або що значно гірше, емболію – закупорку легеневої артерії.

– Це вже може бути небезпечно, тому без зволікань викликайте швидку, – зазначає лікарка.

Причиною болю у грудях може бути також оперізувальний лишай. Вірус, який викликає вітряну віспу, перебуває в стані спокою у нервових клітинах, але у людей старше 50 років він може реактивуватися.

– Ранній біль, який передує появі пухирців, часто сприймають за серцевий напад, якщо оперізувальний лишай уражає ділянку грудей, – зазначає кардіологиня.

Негайно зверніться до лікаря, якщо у вас розвинувся оперізувальний лишай. Противірусні ліки допомагають скоротити тривалість симптомів.

Костохондрит – запалення тканини, що з’єднують ребра з грудиною – ще одна ймовірна причина виникнення болю у грудях. Це запалення не несе небезпеки для життя, воно характеризується відчуттям тиску на грудну стінку.

Коли біль у грудях – результат гострого панкреатиту

Лікарка окремо ставить у цьому переліку гострий панкреатит – раптове запалення підшлункової залози.

– Найчастіше панкреатит викликає сильний біль у животі, який може іррадіювати до грудей. Жінки хворіють панкреатитом частіше, ніж чоловіки, – каже Джелліс.

Лікарка наполягає, що вчасна медична допомога у цьому випадку позбавить багатьох неприємних і зовсім не безневинних наслідків.

І на завершення – про панічну атаку. Її напад цілком реально прийняти за серцевий напад. На додаток до болю в грудях панічна атака може викликати запаморочення, нудоту, пітливість.

– Повторю, серцевий напад не завжди є причиною болю в грудях. Причини можуть бути легкими, як-от печія, і більш небезпечними, як-от панкреатит, – наголошує лікарка.

Вона наполягає, що у будь-якому випадку варто звернутися до лікаря. Він визначить, симптомом чого є біль у грудях – серцевого нападу, проявом панічної атаки чи ще чимось.

Джерело: Health