По мнению врачей, кашель не только сигнализирует о респираторных инфекциях, он может быть симптомом чего-то гораздо более тревожного, в частности, рака легких.

Онколог Дебора Ли рассказала как отличить раковый кашель от симптомов простудного вирусного заболевания.

По словам врача, верным признаком рака легких является непроходящий мучительный кашель, который может длиться больше двух, а иногда, и трех недель.

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— Вначале это сухой кашель, но со временем он становится продуктивным, то есть при кашле выделяется мокрота, которая может быть ржавого цвета или со следами крови, — говорит врач.

Кроме длительности кашля стоит обратить внимание и на другие симптомы, которые сами по себе могут свидетельствовать об онкологическом заболевании.

Дебора Ли отнесла сюда:

усталость;

потерю аппетита и веса;

охриплость голоса;

затрудненное глотание;

увеличение лимфатических узлов на шее;

постоянную одышку.

Любой из этих симптомов может быть маркером рака, который развивается в организме. А уж если сюда добавляется кашель с примесью крови, врач советует обследоваться незамедлительно, чтобы как можно быстрее начать лечение, которое может оказаться спасительным.

Кашель при респираторной инфекции существенно отличается от ракового.

Он может сопровождаться температурой, болью в горле и мышечными болями, насморком, чиханьем, головной болью.

— Эти симптомы длятся одну или две недели и обычно проходят сами собой, — утверждает доктор Ли.

Как правило, это состояние лечат нестероидными противовоспалительными средствами, такими, как ибупрофен или парацетамол, а также противоотечными и отхаркивающими препаратами.

Часто назначают также паровые ингаляции, медово-лимонные горячие напитки.

Источник: Express