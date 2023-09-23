На думку лікарів, кашель не лише сигналізує про респіраторні інфекції, він може бути симптомом чогось значно тривожнішого, зокрема, раку легенів.

Онкологиня Дебора Лі розповіла як відрізнити раковий кашель від симптомів застудного вірусного захворювання.

За словами лікаря, незмінною ознакою раку легенів є довготривалий болісний кашель, що може тривати понад два, а іноді й три тижні.

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– Спочатку це сухий кашель, але з часом він стає продуктивним, тобто під час кашлю виділяється мокротиння, яке може бути іржавого кольору або зі слідами крові, – каже лікарка.

Окрім тривалості кашлю варто звернути увагу й на інші симптоми, які самі по собі можуть свідчити про онкологічне захворювання.

Дебора Лі зараховує сюди:

втому;

втрату апетиту та ваги;

захриплість голосу;

утруднене ковтання;

збільшення лімфатичних вузлів на шиї;

постійну задишку.

Будь-який із цих симптомів може бути маркером раку, який розвивається в організмі. А вже якщо сюди додається кашель із домішками крові, лікар радить обстежитися негайно, щоб якнайшвидше розпочати лікування, яке може виявитися рятівним.

Кашель за респіраторної інфекції істотно відрізняється від ракового.

Він може супроводжуватися температурою, болем у горлі та м’язовими болями, нежиттю, чханням, головним болем.

– Ці симптоми тривають один або два тижні та, зазвичай, минають самі по собі, – стверджує доктор Лі.

Як правило, цей стан лікують нестероїдними протизапальними засобами, такими, як ібупрофен або парацетамол, а також протинабряковими, відхаркувальними препаратами.

Часто призначають також парові інгаляції, медово-лимонні гарячі напої.

Джерело: Express