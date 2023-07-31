Психиатр, невролог и нарколог Евгений Скрипник на своей странице в Instagram рассказал, как правильно делить капсулы с лекарствами.

— Многие знают, что капуслы нельзя вскрывать, потому, что если их содержимое попадает в желудок без оболочки, оно просто нейтрализуется желудочным соком и не будет действовать, — объяснил Евгений Скрипник.

По его словам, капсула, перед тем как раствориться, должна дойти до кишечника, там где нет кислой среды и тогда лекарственный препарат начнет впитываться в кровь.

Поэтому на упаковках с капсулами пишут гастрорезистентные (устойчивые к содержимому желудка) или кишечнорастворимые (растворяются в кишечнике). Что, по словам медика, фактически одно и тоже.

Итак, если у вас в руках капсулы с лекарством в дозировке, например, 75 мг, а врач прописал начинать прием с 37,5 мг, то такую капсулу нужно разделить на две части.

По словам Евгения Скрипника, для этого следует осторожно раскрыть капсулу, равномерно распределить ее содержимое по половинкам и закрыть их свежим хлебом. Это нужно сделать для того, чтобы хлеб не растворился в желудке и наша самодельная капсула благополучно дошла до кишечника.

Источник: Евгений Скрипник