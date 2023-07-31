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Лікар розповів, як правильно розділити капсулу з ліками

31 Липня 2023, 15:44
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
ліки
Джерело: Pexels

Психіатр, невролог і нарколог Євген Скрипник на своїй сторінці в Instagram розповів, як правильно ділити капсули з ліками.

– Багато хто знає, що капсули не можна розкривати, бо якщо їхній вміст потрапляє в шлунок без оболонки, він просто нейтралізується шлунковим соком і не діятиме, – пояснив Євген Скрипник.

За його словами, капсула, перед тим як розчинитися, має дійти до кишківника, там, де немає кислого середовища, і тоді лікарський препарат почне вбиратися в кров.

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Тому на упаковках із капсулами пишуть гастрорезистентні (стійкі до вмісту шлунка) або кишковорозчинні (розчиняються в кишечнику). Що, за словами медика, фактично одне й те саме.

Отже, якщо у вас у руках капсули з ліками в дозуванні, наприклад, 75 мг, а лікар прописав розпочинати прийом із 37,5 мг, то таку капсулу потрібно розділити на дві частини.

За словами Євгена Скрипника, для цього слід обережно розкрити капсулу, рівномірно розподілити її вміст по половинках і закрити їх свіжим хлібом. Це потрібно зробити для того, щоб хліб не розчинився в шлунку, і наша саморобна капсула благополучно дійшла до кишківника.

Джерело: Євген Скрипник

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