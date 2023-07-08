Минздрав совместно с ВОЗ работают над усовершенствованием онкологической помощи в Украине, прежде всего над обеспечением онкобольных бесплатными лекарствами.

Но бывают и непредсказуемые случаи. Поэтому как действовать, если необходимые лекарства, которые пациенты получают бесплатно, закончились в больнице, где проходит лечение? И почему такая ситуация вообще может произойти?

Количество препаратов, которые должно закупить государство, формируется на основе заказа от больниц. Лечебные учреждения подают заказ раз на год в начале закупочного цикла, опираясь на количество своих пациентов.

Медзакупки Украины, закупив лекарства согласно заказам, доставляют их непосредственно в медучреждения, где пациенты получают препараты бесплатно. Учитывают и то, что для онкобольных важна непрерывность лечения.

Из-за начала полномасштабной войны многие украинцы переехали в другие уголки страны, сменили место, где получают лечение от онкологических заболеваний.

Но каждый из них имеет право получить централизованно закупленные лекарства в любой больнице Украины.

Поэтому если оказалось, что такие лекарства закончились в больнице, где вы сейчас проходите лечение, сделайте следующее.

Первое . Соберите все документы, подтверждающие заболевание и потребность в конкретном препарате.

. Соберите все документы, подтверждающие заболевание и потребность в конкретном препарате. Второе. Проверьте, в каких больницах есть остатки препарата, закупленного централизованно (информация доступна по ссылке)

Проверьте, в каких больницах есть остатки препарата, закупленного централизованно (информация доступна Третье. Обратитесь в больницу, где есть препарат, и получите его там. Важно предварительно связаться с учреждением и уточнить, сможет ли оно вас принять.

Если возможности поехать в другую больницу, где имеются нужные вам лекарства, нет, обратитесь к главному врачу учреждения, в котором вы лечитесь, с заявлением об обеспечении вас необходимым лечением, входящим в гарантированный пакет услуг.

Копию заявления нужно также отправить в Национальную службу здоровья Украины (НСЗУ).

К перераспределению препарата из тех больниц, где он есть в наличии, привлекается областной департамент здравоохранения (ДОЗ). Необходимо написать заявление на имя руководителя ДОЗ с копией на главного врача больницы, где вы проходите лечение.

Перераспределение лекарственных средств решается между ДОЗ/руководителями учреждений — такой порядок предусматривает постановление КМУ № 298.