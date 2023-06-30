Врач Джастин Батлер в комментарии популярному британскому онлайн-изданию рассказал, что такие фрукты, как апельсины, грейпфруты, лимоны и лаймы могут помочь облегчить болезненные симптомы артрита.

По словам Батлера, причина, по которой цитрусовые могут справиться с болезненными симптомами, заключается в содержании в них флавоноидов и витамина С — хороших источников антиоксидантов, которые борются с воспалением.

— Исследования показывают, что цитрусовые флавоноиды могут подавлять воспаление за счет снижения уровня соединения, называемого фактором некроза опухоли-а (ФНО-а), — объяснил эксперт.

По его словам, ФНО-а считается одним из основных медиаторов воспаления суставов при ревматоидном артрите.

Также ученые выяснили, что экстракты цитрусовых могут помочь облегчить боль в коленном суставе и улучшить его гибкость, а также снизить уровень С-реактивного белка (СРБ), который высвобождается в организме в ответ на воспаление.

Более того, еще одно исследование посвященное влиянию цитрусовых и ягод на женщин с ревматоидным артритом, показало, что в течение восьми недель снизились утренняя боль, скованность, боль после активности и болезненность суставов.

Эксперт рекомендовал съедать около 150 г свежих фруктов в день, включая ягоды и цитрусовые.

Тем не менее, Батлер настоятельно рекомендует проконсультироваться с врачом, если вы принимаете какие-либо лекарства от артрита, прежде чем добавлять цитрусовые в свое ежедневное меню, поскольку грейпфруты могут помешать лечению.

Источник: Express