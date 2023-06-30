Лікар Джастін Батлер у коментарі популярному британському онлайн-виданню розповів, що такі фрукти, як апельсини, грейпфрути, лимони та лайми можуть допомогти полегшити болісні симптоми артриту.

За словами Батлера, причина, через яку цитрусові можуть впоратися з хворобливими симптомами, полягає у вмісті в них флавоноїдів і вітаміну С – хороших джерел антиоксидантів, які борються із запаленням.

– Дослідження показують, що цитрусові флавоноїди можуть пригнічувати запалення завдяки зниженню рівня сполуки, яка називається фактором некрозу пухлини-а (ФНП-а), – пояснив експерт.

За його словами, ФНП-а вважається одним із основних медіаторів запалення суглобів при ревматоїдному артриті.

Також учені з’ясували, що екстракти цитрусових можуть допомогти полегшити біль у колінному суглобі та поліпшити його гнучкість, а також знизити рівень С-реактивного білка (СРБ), який вивільняється в організмі у відповідь на запалення.

Ба більше, ще одне дослідження, присвячене впливу цитрусових і ягід на жінок із ревматоїдним артритом, показало, що впродовж восьми тижнів зменшилися ранковий біль, скутість, біль після активності та болючість суглобів.

Експерт рекомендував з’їдати близько 150 г свіжих фруктів на день, включно з ягодами і цитрусовими.

Проте Батлер настійно рекомендує проконсультуватися з лікарем, якщо ви приймаєте будь-які ліки від артриту, перш ніж додавати цитрусові у своє щоденне меню, оскільки грейпфрути можуть перешкодити лікуванню.

Джерело: Express