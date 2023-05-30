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Якщо болять суглоби: вчені розповіли про оптимальну терапію при артриті

30 Травня 2023, 11:59
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
біль, суглоби
Джерело: Depositphotos

Вчені Південно-Західного медичного Центру в Далласі під час дослідження з’ясували, що фізичні вправи є найефективнішим засобом при болях у суглобах у людей з артритом.

Ваші хворі суглоби можуть свідчити про те, що вам потрібно заспокоїтися. Не слухайте їх, кажуть експерти.

– Дослідження показали, що вправи можуть сприяти формуванню хрящів, зміцненню м’язів і поліпшенню функції суглобів та кісткової маси, – стверджує автор дослідження Кетрін Дао.

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За її словами, пацієнти, які займаються фізичними вправами, також мають кращий баланс і менший ризик падіння.

Цей тип артриту спричиняється дегенеративними змінами в хрящах, що з’єднують суглоби і пом’якшують кінці кісток. Симптоми можуть включати біль, скутість і обмеження рухливості, а також припухлість або звуки, що нагадують хруст.

Захворювання вражає найчастіше руки, коліна, стегна і хребет.

За словами Дао, артрит часто зустрічається з віком, але також може розвинутися через минулі травми або операції.

Це частіше відбувається, коли суглоб зазнає повторних навантажень, наприклад, під час занять певним видом спорту або на роботі. Ожиріння є ще одним фактором ризику.

– Вправи з низьким навантаженням, як-от плавання, їзда на велосипеді, пілатес, йога і ходьба рівною поверхнею, ефективні у пацієнтів з остеоартритом від помірного до важкого ступеня, – каже Дао.

Розтяжка до і після тренування також допомагає розслабити м’язи і змащує суглоби, щоб запобігти травмам.

Якщо ви відчуваєте сильний біль, Дао рекомендує звернутися до лікаря для можливого направлення до фізіотерапевта або тренера, який допоможе вам скласти програму вправ.

Джерело
MedicalXpress
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