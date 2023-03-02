Ревматолог Катерина Заїчко на майданчику популярного онлайн-ресурсу доказової медицини Бережи себе розповіла, що таке ревматизм і до кого слід звертатися, якщо болять суглоби.
Ревматизмом називають системне запалення сполучної тканини внаслідок інфекції, роз’яснює фахівець.
За її словами, коли ангіни були частими, а антибіотики менш доступними, стрептококова інфекція могла призвести до гострої ревматичної лихоманки (ГРЛ) з хронічними наслідками для здоров’я в майбутньому, сказала вона. Зокрема, для здоров’я суглобів і серця.
– Тепер ангіни добре лікують, а ГРЛ стала досить рідкісним явищем. Однак проблеми з суглобами часто списують саме на ревматизм. І лікують, відповідно, антибіотиками. Хоча біль у суглобах може мати найрізноманітніші причини, – зазначає медик.
Коли слід звертатися до фахівця, якщо болять суглоби:
- біль у стані спокою, наприклад, вночі;
- біль, яка проходить після тренування;
- регулярна ранкова скутість більше 20-30 хвилин;
- суглоби набряклі та/або гарячі на дотик.
Коли слід звертатися до лікаря при болях у спині (зазвичай проявляється у людей молодше 40 років):
- триває більше трьох місяців;
- больові відчуття мають різкий початок;
- ранкова скутість в рухах;
- фізичні вправи приносять полегшення.
За словами ревматолога, зазначені ознаки є характерними для раннього артриту. У такій ситуації важко встановити точний діагноз, проте специфічне лікування необхідно почати негайно, якщо ви помітили у себе такі червоні прапорці.
Джерело: Бережи себе