Ревматолог Катерина Заїчко на майданчику популярного онлайн-ресурсу доказової медицини Бережи себе розповіла, що таке ревматизм і до кого слід звертатися, якщо болять суглоби.

Ревматизмом називають системне запалення сполучної тканини внаслідок інфекції, роз’яснює фахівець.

За її словами, коли ангіни були частими, а антибіотики менш доступними, стрептококова інфекція могла призвести до гострої ревматичної лихоманки (ГРЛ) з хронічними наслідками для здоров’я в майбутньому, сказала вона. Зокрема, для здоров’я суглобів і серця.

Зараз дивляться

– Тепер ангіни добре лікують, а ГРЛ стала досить рідкісним явищем. Однак проблеми з суглобами часто списують саме на ревматизм. І лікують, відповідно, антибіотиками. Хоча біль у суглобах може мати найрізноманітніші причини, – зазначає медик.

Коли слід звертатися до фахівця, якщо болять суглоби:

біль у стані спокою, наприклад, вночі;

біль, яка проходить після тренування;

регулярна ранкова скутість більше 20-30 хвилин;

суглоби набряклі та/або гарячі на дотик.

Коли слід звертатися до лікаря при болях у спині (зазвичай проявляється у людей молодше 40 років):

триває більше трьох місяців;

больові відчуття мають різкий початок;

ранкова скутість в рухах;

фізичні вправи приносять полегшення.

За словами ревматолога, зазначені ознаки є характерними для раннього артриту. У такій ситуації важко встановити точний діагноз, проте специфічне лікування необхідно почати негайно, якщо ви помітили у себе такі червоні прапорці.

Джерело: Бережи себе