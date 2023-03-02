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Ревматолог рассказала, когда следует обращаться к врачу, если болят суставы

2 марта 2023, 13:19
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
суглоби
Источник: Pixabay

Ревматолог Екатерина Заичко на площадке популярного онлайн-ресурса доказательной медицины Береги себя рассказала, что такое ревматизм и к кому следует обращаться, если болят суставы.

Ревматизмом называют системное воспаление соединительной ткани вследствие инфекции, разъясняет специалист.

По ее словам, когда ангины были частыми, а антибиотики — менее доступными, стрептококковая инфекция могла приводить к острой ревматической лихорадке (ОРЛ) с хроническими последствиями для здоровья в будущем. В частности, для здоровья суставов и сердца.

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— Теперь ангины хорошо лечат, а ОРЛ стала довольно редким явлением. Однако проблемы с суставами часто списывают именно на ревматизм. И лечат, соответственно, антибиотиками. Хотя боль в суставах может иметь самые разные причины, — отмечает медик.

Когда следует обращаться к специалисту, если болят суставы:

  • боль в состоянии покоя, например, ночью;
  • боль, которая проходит после тренировки;
  • регулярная утренняя скованность более 20-30 минут;
  • суставы припухшие и/или горячие на ощупь.

Когда следует обращаться к врачу при болях в спине (обычно проявляется у людей младше 40 лет):

  • длится более трех месяцев;
  • болевые ощущения имеют резкое начало;
  • утренняя скованность в движениях;
  • физические упражнения приносят облегчение.

По словам ревматолога, указанные признаки являются характерными для раннего артрита. В такой ситуации трудно установить точный диагноз, однако специфическое лечение необходимо начать немедленно, если вы заметили у себя такие красные флажки.

Источник: Береги себя

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