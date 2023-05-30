Ученые Юго-Западного медицинского Центра в Далласе в ходе исследования выяснили, что физические упражнения являются наиболее эффективным средством при болях в суставах у людей с артритом.

Ваши больные суставы могут говорить о том, что вам нужно успокоиться. Не слушайте их, говорят эксперты.

— Исследования показали, что упражнения могут способствовать формированию хрящей, укреплению мышц и улучшению функции суставов и костной массы, — утверждает автор исследования Кэтрин Дао.

По ее словам, пациенты, которые занимаются физическими упражнениями, также имеют лучший баланс и меньший риск падения.

Этот тип артрита вызывается дегенеративными изменениями в хрящах, соединяющих суставы и смягчающих концы костей. Симптомы могут включать боль, скованность и ограничение подвижности, а также припухлость или хрустящие звуки.

Заболевание поражает чаще всего руки, колени, бедра и позвоночник.

По словам Дао, артрит часто встречается с возрастом, но также может развиться из-за прошлых травм или операций.

Это чаще происходит, когда сустав подвергается повторяющимся нагрузкам, например, при занятиях определенным видом спорта или на работе. Ожирение является еще одним фактором риска.

— Упражнения с низкой нагрузкой, такие как плавание, езда на велосипеде, пилатес, йога и ходьба по ровной поверхности, эффективны у пациентов с остеоартритом от умеренной до тяжелой степени, — говорит Дао.

Растяжка до и после тренировки также помогает расслабить мышцы и смазывает суставы, чтобы предотвратить травмы.

Если вы испытываете сильную боль, Дао рекомендует обратиться к врачу для возможного направления к физиотерапевту или тренеру, который поможет вам составить программу упражнений.