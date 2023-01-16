Врач-ревматолог Екатерина Заичко на площадке популярного медицинского онлайн-ресурса Береги себя рассказала о том, почему могут болеть суставы и когда следует обратиться к врачу.

— Боль в суставах может беспокоить по множеству причин. Как ревматолог я должна проводить дифференциальную диагностику более чем из 150 различных патологий, — отмечает специалист.

По ее словам, чаще всего суставы болят, если есть травма или воспаление – артрит. Причины воспаления в суставе могут быть связаны с аутоиммунными заболеваниями.

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Также воспаление может возникнуть после перенесенных инфекционных заболеваний, в том числе и Covid-19, или при нарушении обмена мочевой кислоты — подагре. Причиной может быть и так называемая болезнь старости — остеоартрит.

— Задача врача — по показаниям пациента определить характер и спланировать дальнейшие действия, — объясняет медик.

По ее словам, боль в суставах не следует путать с крепатурой – это ощущение боли в мышцах, когда человек возвращается к физическим нагрузкам после перерыва.

Ревматолог отмечает, что боль в суставах не является нормой. Следует немедленно обратиться к специалисту, если:

боль сопровождается визуальными изменениями сустава — припуханием и/или покраснением;

скованностью движений в суставе, которая продолжается дольше 20 минут;

необоснованное повышение температуры тела.

Как предотвратить боль в суставах

По словам специалиста, аутоиммунные болезни, составляющие львиную долю ревматологических заболеваний, к сожалению, предотвратить нельзя. Но вести здоровый образ жизни, двигаться, полноценно питаться и отдыхать — это то, что будет полезным и то, что вы можете контролировать.

Может ли боль в суставах быть связана с изменением погоды

Да, при похолодании или перед дождем пациенты могут чувствовать боль в суставах, говорит медик. По ее словам, даже старая травма может напомнить о себе.

Помогают ли при болях в суставах мази

По словам ревматолога, как один из видов симптоматической терапии – может. Однако, что именно будет снимать боль в суставе и помогать контролировать болезнь, зависит от причин, которых, как уже отмечалось, около 150.

— Будет очень странно ожидать, что есть единственная универсальная пилюля, которая исцелит от всех болезней, поэтому и здесь нет универсального совета, — отмечает Екатерина Заичко.

Плохо ли, если суставы постоянно хрустят

По словам специалиста, если хруст негромкий, нет боли или ограничения в движении, то, как правило, причин для переживаний нет. Если при хрусте есть ощутимая боль или дискомфорт, следует посетить специалиста.

Источник: Береги себя