Лікар-ревматолог Катерина Заїчко на майданчику популярного медичного онлайн-ресурсу Бережи себе розповіла про те, чому можуть боліти суглоби і коли слід звернутися до лікаря.

– Біль у суглобах може непокоїти з багатьох причин. Як ревматолог я повинна проводити диференціальну діагностику понад 150 різних патологій, – зазначає фахівець.

За її словами, найчастіше суглоби болять, якщо є травма або запалення – артрит. Причини запалення в суглобі можуть бути пов’язані з аутоімунними захворюваннями.

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Також запалення може виникнути після перенесених інфекційних захворювань, зокрема і Covid-19, або при порушенні обміну сечової кислоти — подагрі. Причиною може бути і так звана хвороба старості — остеоартрит.

– Завдання лікаря – за показаннями пацієнта визначити характер і спланувати подальші дії, – пояснює медик.

За її словами, біль у суглобах не слід плутати з крепатурою – це відчуття болю в м’язах, коли людина повертається до фізичних навантажень після перерви.

Ревматолог зазначає, що біль у суглобах не є нормою. Слід негайно звернутися до фахівця, якщо:

біль супроводжується візуальними змінами суглоба – припуханням і/або почервонінням;

скутістю рухів у суглобі, як а триває довше 20 хвилин;

триває довше 20 хвилин; необґрунтоване підвищення температури тіла.

Як запобігти болю в суглобах

За словами фахівця, аутоімунним хворобам, що становлять левову частку ревматологічних захворювань, на жаль, запобігти не можна. Але вести здоровий спосіб життя, рухатися, повноцінно харчуватися і відпочивати — це те, що буде корисним і те, що ви можете контролювати.

Чи може біль у суглобах бути пов’язана зі зміною погоди

Так, при похолоданні або перед дощем пацієнти можуть відчувати біль у суглобах, каже медик. За її словами, навіть стара травма може нагадати про себе.

Чи допомагають при болю в суглобах мазі

За словами ревматолога, як один з видів симптоматичної терапії – може. Однак що саме буде знімати біль у суглобі і допомагати контролювати хворобу, залежить від причин, яких, як уже зазначалося, близько 150.

– Буде дуже дивним очікувати, що є єдина універсальна пігулка, яка зцілить від усіх хвороб, тому і тут немає універсальної поради, – зазначає Катерина Заїчко.

Чи погано, якщо суглоби постійно хрумтять

За словами фахівця, якщо хрускіт тихий, немає болю або обмеження в русі, то, як правило, причин для переживань немає. Якщо при хрускоті є відчутний біль або дискомфорт, слід відвідати фахівця.

Джерело: Бережи себе