Лікар-ревматолог Катерина Заїчко на майданчику популярного медичного онлайн-ресурсу Бережи себе розповіла про те, чому можуть боліти суглоби і коли слід звернутися до лікаря.
– Біль у суглобах може непокоїти з багатьох причин. Як ревматолог я повинна проводити диференціальну діагностику понад 150 різних патологій, – зазначає фахівець.
За її словами, найчастіше суглоби болять, якщо є травма або запалення – артрит. Причини запалення в суглобі можуть бути пов’язані з аутоімунними захворюваннями.
Також запалення може виникнути після перенесених інфекційних захворювань, зокрема і Covid-19, або при порушенні обміну сечової кислоти — подагрі. Причиною може бути і так звана хвороба старості — остеоартрит.
– Завдання лікаря – за показаннями пацієнта визначити характер і спланувати подальші дії, – пояснює медик.
За її словами, біль у суглобах не слід плутати з крепатурою – це відчуття болю в м’язах, коли людина повертається до фізичних навантажень після перерви.
Ревматолог зазначає, що біль у суглобах не є нормою. Слід негайно звернутися до фахівця, якщо:
- біль супроводжується візуальними змінами суглоба – припуханням і/або почервонінням;
- скутістю рухів у суглобі, яка триває довше 20 хвилин;
- необґрунтоване підвищення температури тіла.
Як запобігти болю в суглобах
За словами фахівця, аутоімунним хворобам, що становлять левову частку ревматологічних захворювань, на жаль, запобігти не можна. Але вести здоровий спосіб життя, рухатися, повноцінно харчуватися і відпочивати — це те, що буде корисним і те, що ви можете контролювати.
Чи може біль у суглобах бути пов’язана зі зміною погоди
Так, при похолоданні або перед дощем пацієнти можуть відчувати біль у суглобах, каже медик. За її словами, навіть стара травма може нагадати про себе.
Чи допомагають при болю в суглобах мазі
За словами ревматолога, як один з видів симптоматичної терапії – може. Однак що саме буде знімати біль у суглобі і допомагати контролювати хворобу, залежить від причин, яких, як уже зазначалося, близько 150.
– Буде дуже дивним очікувати, що є єдина універсальна пігулка, яка зцілить від усіх хвороб, тому і тут немає універсальної поради, – зазначає Катерина Заїчко.
Чи погано, якщо суглоби постійно хрумтять
За словами фахівця, якщо хрускіт тихий, немає болю або обмеження в русі, то, як правило, причин для переживань немає. Якщо при хрускоті є відчутний біль або дискомфорт, слід відвідати фахівця.
Джерело: Бережи себе