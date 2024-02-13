Во время вынашивания ребенка организм женщины направляет значительное количество энергии и питательных веществ на формирование и развитие плода.

Факты ICTV узнавали у стоматолога Елены Прудкой, можно ли лечить зубы во время беременности и когда это лучше делать.

Когда можно лечить зубы во время беременности

— Беременность не является препятствием для лечения зубов, — говорит Елена Прудкая.

По ее словам, даже если женщина ответственно подошла к вопросу планирования беременности и заблаговременно пролечила зубы, во время беременности ей все равно нужно регулярно посещать стоматолога.

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Это позволит выявить кариес и другие патологические процессы в полости рта на ранней стадии, применить наиболее безопасные методы лечения, предотвратить негативное влияние инфекций на развитие и здоровье ребенка.

Для контроля состояния зубов и десен будущей маме необходимо посетить стоматолога в первом триместре перед тем, как стать на учет, и в последние месяцы перед родами.

Противопоказания для лечения зубов во время беременности

— На ранних сроках беременности женщинам желательно воздержаться от любых процедур, связанных со стрессом, антибиотиками и анестезией, — советует врач.

Главное противопоказание к лечению зубов беременной женщины — угроза выкидыша. Именно поэтому стоматологи не рекомендуют отбеливать и удалять зубы, проводить КТ, протезирование и имплантацию.

Если же у женщины нормальное течение беременности и отсутствуют факторы риска, неотложные процедуры, такие как лечение кариеса, пародонтита, стоматита, воспаления десен и т.д., могут быть выполнены на любом сроке.

Ведь недостаточный уход за зубами и деснами провоцирует серьезные осложнения.