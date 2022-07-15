Война длится уже 150 дней. Все это время все украинцы находятся в состоянии невероятного стресса, невыразимой боли и напряжения. Эмоциональные качели истощают организм.

– Все это негативно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы, – говорит врач-терапевт Марина Ерина. — Даже те, кто раньше не страдал гипертонией, имеют скачки артериального давления или даже гипертонические кризы.

Следовательно, всем нужно запастись медикаментами, снижающими давление, чтобы они были под рукой в ​​случае необходимости, а людям, уже имеющим диагноз гипертония, нужно принимать лекарства регулярно.

Какие именно медикаменты нужны и как их принимать

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В лечении гипертонической болезни применяются две группы препаратов:

“Скорая помощь”. Это препараты сильного действия, и они снижают давление всегда, какими бы ни были показатели. Поэтому их принимать нужно осторожно. Таблетки делить на несколько частей, а капли – не больше одной-двух. Если использовать эти препараты сублингвально (под язык), то действуют они очень быстро.

– К этой группе относятся такие препараты, содержащие каптоприл, нифедипин, пропранолол, магния сульфат для инъекций, – сказала терапевт.

Антигипертензивные препараты. Это медикаментозные средства, предупреждающие повышение АД. Их должен назначить и подобрать именно для вас врач. Действуют они медленно, и принимать их нужно регулярно. Есть препараты, действующие 12 или 24 часа. Следовательно, их применяют два или один раз в день. Желательно, чтобы лекарство употреблялось в одно и то же время.

Их действие накопительное. Поэтому в первую неделю применения препаратов или некоторое время после перерыва в употреблении эффект не будет заметен. Но потом все нормализуется.

– Это свидетельствует о том, что не нужно бросать пить лекарство, если вы не видите эффекта на следующий день. Наберитесь терпения, все придет, – советует Марина Ерина.

Эта группа препаратов, отмечает терапевт, не позволяет давлению повышаться, тем самым она спасает органы-мишени от отрицательного воздействия высокого давления. Обычно при гипертонии страдают сердце, сосуды и почки.

Внимание!

Если вы принимаете препарат, а давление все равно высокое, или скачет вверх-вниз, значит, он вам не подходит.

При регулярном приеме антигипертензивного лекарства давление всегда должно быть нормальным – не выше 130\80 мм рт. ст.

Если давление нормализовалось, то не нужно измерять его по сто раз в день. Одного раза достаточно. Или измерять, если оно подскочило высоко. Но такого не должно быть при правильном лечении.