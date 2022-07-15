Війна триває уже 150 днів. Весь цей час всі українці перебувають у стані неймовірного стресу, невимовного болю та напруження. Емоційні гойдалки виснажують організм.

– Все це негативно впливає на стан серцево-судинної системи, – говорить лікарка-терапевтка Марина Єріна. – Навіть ті, хто раніше не страждав на гіпертонію, мають стрибки артеріального тиску або навіть гіпертонічні кризи.

Отже, всім потрібно запастися медикаментами, що знижують тиск, аби вони були під рукою в разі необхідності, а людям, які вже мають діагноз гіпертонія, потрібно приймати ліки регулярно.

Які саме медикаменти потрібні і як їх приймати.

Зараз дивляться

У лікуванні гіпертонічної хвороби застосовуються дві групи препаратів:

“Швидка допомога”. Це препарати сильної дії, і вони знижують тиск завжди, якими б не були показники. Тому їх приймати потрібно обережно. Таблетки ділити на кілька частин, а краплі – не більше однієї-двох крапель. Якщо вживати ці препарати сублінгвально (під язик), то діють вони дуже швидко.

– До цієї групи належать препарати, що містять каптоприл, ніфедипін, пропранолол, магнія сульфат для ін’єкцій тощо, – сказала терапевтка.

Антигіпертензивні препарати. Це медикаментозні засоби, що попереджають підвищення артеріального тиску. Діючих речовин, що застосовуються в них, багато, але напоширенішими є: гідрохлоротиазид, еналаприл, бісопролол.

Їх має призначити та підібрати саме для вас лікар. Діють вони повільно, і приймати їх потрібно регулярно. Наразі є препарати, що діють 12 або 24 години. Отже, їх застосовують два або один раз на день. Бажано, щоб ліки вживалися в один і той же час.

Їхня дія накопичувальна. Тому в перший тиждень застосування препаратів або деякий час після перерви у вживанні ефект не буде помітним. Та згодом все нормалізується.

– Це свідчить про те, що не потрібно кидати пити ліки, якщо ви не бачите ефекту наступного дня. Наберіться терпіння, все прийде, – радить Марина Єріна.

Ця група препаратів, зазначає терапевтка, не дозволяє тиску підвищуватися, тим самим вона рятує органи-мішені від негативного впливу високого тиску. Зазвичай при гіпертонії страждають серце, судини і нирки.

Увага!

Якщо ви приймаєте препарат, а тиск все одно високий, або ж скаче вгору-вниз, значить, він вам не підходить.

При регулярному прийманні антигіпертензивних ліків тиск завжди має бути нормальним – не вищим за 130\80 мм рт. ст.

Якщо тиск нормалізувався, то не потрібно вимірювати його по сто разів на день. Одного разу достатньо. Або ж вимірювати, якщо він підскочив високо. Але такого не має бути при правильному лікуванні.