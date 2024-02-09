Межреберная невралгия — это очень неприятное явление, которое может застать любого врасплох.

Факты ICTV расспросили у врача-невролога Андрея Николайчука, что такое межреберная невралгия: причины, симптомы и лечение ее.

Межреберная невралгия: причины

Межреберная невралгия — это состояние, при котором нервы подвергаются раздражению.

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— Межреберная невралгия поражает нервы, которые находятся чуть ниже ребер, — говорит эксперт.

Одной из основных причин являются механические повреждения: удар, травма или неправильное выравнивание позвоночника.

— Факторов появления межреберной невралгии много: это могут быть травмы, хирургические процедуры, давление на нервы, опоясывающий лишай и другие инфекции, — говорит врач.

Межреберная невралгия: симптомы

Типичные проявления болезни включают острую, жгучую боль, распространяющуюся вдоль ребер. Боль даже может имитировать симптомы сердечного приступа.

— Важно понимать, что межреберная невралгия вызывает резкую жгучую боль, которая поражает грудную клетку, верхнюю часть живота, верх спины, — говорит невролог.

Некоторые пациенты также отмечают покалывающую боль, которая усиливается при движении или глубоком вдохе.

Врач добавляет — определенные физические движения: дыхание, кашель или смех могут усиливать боль.

Другие симптомы межреберной невралгии:

сжатие груди;

покалывание или онемение верхней части груди и спины;

подергивание мышц;

потеря аппетита.

Как лечат межреберную невралгию

Эффективное лечение состояния требует комплексного подхода.

— Простые обезболивающие, как правило, не очень эффективны в борьбе с невралгией, — отмечает специалист.

Обычно врачи назначают противовоспалительные препараты для уменьшения воспаления нервов.

Медикаменты, которые лечат основные причины невралгии — это противосудорожные препараты, антидепрессанты, миорелаксанты, и мембранно-стабилизирующие.

Физиотерапия, включая массаж и упражнения для поддержания правильного положения позвоночника полезна в ослаблении проявлений невралгии.

В тяжелых случаях может быть рекомендована хирургическая коррекция.

Межреберная невралгия: опасность

Несмотря на то, что межреберная невралгия сама по себе не считается опасной, ее влияние на качество жизни может быть значительным.

Неумение контролировать боль может привести к депрессии и стрессу. Задержка в выявлении и лечении может также вызвать хроническую боль и осложнения.

— Опасности серьезной нет, но болезнь может мигрировать в область сердца. Часто пациенты воспринимают это, как проблемы с сердцем. Они обращаются к кардиологу или еще хуже — пьют лекарства от сердца самостоятельно. Конечно, ничего не помогает, — рассказывает невролог.

Желательно не допускать ситуаций, когда с диагнозом межреберная невралгия лечение происходит кардиологическое.

Важно вовремя обращаться к проверенным специалистам, чтобы установить правильный диагноз.