Межреберная невралгия — это очень неприятное явление, которое может застать любого врасплох.
Факты ICTV расспросили у врача-невролога Андрея Николайчука, что такое межреберная невралгия: причины, симптомы и лечение ее.
Межреберная невралгия: причины
Межреберная невралгия — это состояние, при котором нервы подвергаются раздражению.
— Межреберная невралгия поражает нервы, которые находятся чуть ниже ребер, — говорит эксперт.
Одной из основных причин являются механические повреждения: удар, травма или неправильное выравнивание позвоночника.
— Факторов появления межреберной невралгии много: это могут быть травмы, хирургические процедуры, давление на нервы, опоясывающий лишай и другие инфекции, — говорит врач.
Межреберная невралгия: симптомы
Типичные проявления болезни включают острую, жгучую боль, распространяющуюся вдоль ребер. Боль даже может имитировать симптомы сердечного приступа.
— Важно понимать, что межреберная невралгия вызывает резкую жгучую боль, которая поражает грудную клетку, верхнюю часть живота, верх спины, — говорит невролог.
Некоторые пациенты также отмечают покалывающую боль, которая усиливается при движении или глубоком вдохе.
Врач добавляет — определенные физические движения: дыхание, кашель или смех могут усиливать боль.
Другие симптомы межреберной невралгии:
- сжатие груди;
- покалывание или онемение верхней части груди и спины;
- подергивание мышц;
- потеря аппетита.
Как лечат межреберную невралгию
Эффективное лечение состояния требует комплексного подхода.
— Простые обезболивающие, как правило, не очень эффективны в борьбе с невралгией, — отмечает специалист.
Обычно врачи назначают противовоспалительные препараты для уменьшения воспаления нервов.
Медикаменты, которые лечат основные причины невралгии — это противосудорожные препараты, антидепрессанты, миорелаксанты, и мембранно-стабилизирующие.
Физиотерапия, включая массаж и упражнения для поддержания правильного положения позвоночника полезна в ослаблении проявлений невралгии.
В тяжелых случаях может быть рекомендована хирургическая коррекция.
Межреберная невралгия: опасность
Несмотря на то, что межреберная невралгия сама по себе не считается опасной, ее влияние на качество жизни может быть значительным.
Неумение контролировать боль может привести к депрессии и стрессу. Задержка в выявлении и лечении может также вызвать хроническую боль и осложнения.
— Опасности серьезной нет, но болезнь может мигрировать в область сердца. Часто пациенты воспринимают это, как проблемы с сердцем. Они обращаются к кардиологу или еще хуже — пьют лекарства от сердца самостоятельно. Конечно, ничего не помогает, — рассказывает невролог.
Желательно не допускать ситуаций, когда с диагнозом межреберная невралгия лечение происходит кардиологическое.
Важно вовремя обращаться к проверенным специалистам, чтобы установить правильный диагноз.