Міжреберна невралгія – це надзвичайно неприємне явище, яке може застати будь-кого зненацька.

Факти ICTV розпитали у лікаря-невролога Андрія Ніколайчука, що таке міжреберна невралгія: причини, симптоми та лікування її.

Міжреберна невралгія: причини

Міжреберна невралгія – це стан, при якому нерви піддаються подразненню.

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– Міжреберна невралгія вражає нерви, які знаходяться трохи нижче ребер, – говорить експерт.

Однією з основних причин є механічні пошкодження: удар, травма чи неправильне вирівнювання хребта.

– Факторів появи міжреберної невралгії є багато: це можуть бути травми, хірургічні процедури, тиск на нерви, оперізуючий лишай та інші інфекції, – каже лікар.

Міжреберної невралгія: симптоми

Типові прояви хвороби включають гострий, пекучий біль, що розповсюджується вздовж ребер, і навіть може імітувати симптоми серцевого нападу.

– Важливо розуміти, що міжреберна невралгія викликає різкий пекучий біль, який вражає грудну клітину, верхню частину живота, верх спини, – каже невролог.

Деякі пацієнти також відзначають поколюючий біль, який підсилюється при русі чи глибокому вдиху.

Лікар додає – певні фізичні рухи: дихання кашель або сміх можуть посилювати біль.

Інші симптоми міжреберної невралгії:

стиснення у грудях;

поколювання або оніміння верхньої частини грудей та спини;

посмикування м’язів;

втрата апетиту.

Як лікують міжреберну невралгію

Ефективне лікування стану вимагає комплексного підходу.

– Прості знеболювальні, як правило, не дуже ефективні у боротьбі з невралгією, – нагологує фахівець.

Зазвичай лікарі призначають протизапальні препарати для зменшення запалення нервів.

Медикаменти, які лікують основні причини невралгії – це протисудомні препарати, антидепресанти, міорелаксанти, та мембранно-стабілізуючі.

Фізіотерапія, включаючи масаж та вправи для підтримання правильного положення хребта, корисна у послабленні проявів невралгії.

У важких випадках може бути рекомендована хірургічна корекція.

Міжреберна невралгія: небезпека

Незважаючи на те, що міжреберна невралгія сама по собі не вважається небезпечною, її вплив на якість життя може бути значним.

Невміння контролювати біль може призвести до депресії та стресу. Затримка у виявленні та лікуванні може також викликати хронічний біль та ускладнення.

– Небезпеки серйозної немає, але хвороба може мігрувати у ділянку серця. Часто пацієнти сприймають це, як проблеми з серцем. Вони звертають до кардіолога або ще гірше – п’ють ліки від серця самостійно. Звісно, нічого не допомагає, – розповідає невролог.

Бажано не допускати ситуацій, коли з діагнозом міжреберне невралгія лікування відбувається кардіологічне.

Важливо вчасно звертатися до перевірених фахівців, щоб встановити правильний діагноз.