Военно-врачебные комиссии будут проверены со стороны Минздрава и правоохранителей. Причиной для этого стали выданные в начале полномасштабной войны с Россией справки об ограниченной годности.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

— Совместно с правоохранительными органами работаем над тем, чтобы проверить определенные категории людей, которым был предоставлен статус ограниченно годных, — рассказал министр.

По его словам, проверки будут касаться, в первую очередь тех военно-врачебных комиссий, где были обнаружены “проблемы”. Также будут проверять медучреждения, где был принят высокий процент решений о непригодности.

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— Сейчас разрабатываем алгоритм (проверок, — Ред.), — добавил министр.

Напомним, в конце августа по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины было принято решение, что все постановления ВВК по инвалидности и непригодности к военной службе с 24 февраля 2022 года будут подлежать пересмотру.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский признал, что в системе ВВК имеются признаки коррупции, из-за чего из Украины выехали тысячи людей, которые не имели такого права.

Уже 7 сентября, когда глава государства представлял нового министра обороны Рустема Умерова, он заявил, что одной из задач для нового главы Минобороны будет нулевая толерантность к коррупции и введение электронного военного билета вместе с цифровизацией ВВК и госпиталей.