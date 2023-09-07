Військово-лікарські комісії будуть перевірені з боку Мінохорони здоров’я та правоохоронців. Причиною для цього стали видані на початку повномасштабної війни з Росією довідки про обмежену придатність.

Про це заявив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

– Спільно з правоохоронними органами працюємо над тим, щоб перевірити певні категорії людей, яким було надано статус обмежено придатних, – розповів міністр.

За його словами, перевірки стосуватимуться, в першу чергу тих військово-лікарських комісій, де було виявлено “проблеми”. Також перевірятимуть медзаклади, де було ухвалено високий відсоток рішень про непридатність.

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– Зараз розробляємо алгоритм (перевірок, – Ред.), – додав міністр.

Нагадаємо, наприкінці серпня за підсумками засідання Ради національної безпеки і оборони України було ухвалене рішення, що усі постанови ВЛК щодо інвалідності та непридатності до військової служби з 24 лютого 2022 року підлягатимуть перегляду.

Згодом президент України Володимир Зеленський визнав, що в системі ВЛК наявні ознаки корупції, через що з України виїхали тисячі людей, які не мали такого права.

Вже 7 вересня, коли глава держави представляв нового міністра оборони Рустема Умєрова, він заявив, що одним із завдань для нового очільника Міноборони буде нульова толерантність до корупції та запровадження електронного військового квитку разом із цифровізацію ВЛК та шпиталів.