Воспаление простаты является лидером в группе мужских заболеваний. В хронической форме оно может годами не проявляться никакими симптомами и диагностируется только при плановых урологических обследованиях. Поэтому врачи отмечают важность регулярных профилактических осмотров.
Простатит чреват бесплодием, снижением либидо, импотенцией и даже раком простаты. При возникновении благоприятных для него условий развитие простатита возможно у мужчин любого возраста.
Врач-уролог Роман Валецкий рассказал о симптомах, диагностике и лечении простатита.
Что такое простатит
Простатит – это воспаление предстательной железы (более известной под латинским наименованием prostata, то есть простата). Этот орган является важной частью мужской половой системы. Он производит секрет, обеспечивающий двигательную активность и жизнеспособность сперматозоидов.
Причины простатита
Основная причина его развития – это попадание в железу инфекционного агента, чему в немалой степени способствует анатомическое расположение предстательной железы в малом тазу.
Инфекция может попасть в предстательную железу из мочевого пузыря, мочеиспускательного канала, прямой кишки, по кровеносным и лимфатическим сосудам малого таза.
Факторы, способствующие развитию заболевания
К этим факторам относятся:
- общее переохлаждение организма;
- частые запоры. Заболевание может вызвать не эпизодический запор, а регулярные нарушения стула;
- работа в сидячем положении;
- длительное половое воздержание и, наоборот, чрезмерная половая активность;
- хронические воспалительные заболевания организма (например, хронический бронхит) и хронические очаги инфекции в организме (например, тонзиллит, нелеченые кариозные зубы);
- перенесенные венерические и урологические болезни;
- любые другие состояния, способствующие угнетению иммунной системы вашего организма (например, перетренированность у спортсменов, регулярное недосыпание, неполноценное и нерегулярное питание, хронический стресс и т.п.).
Все эти факторы приводят к ухудшению кровоснабжения органов малого таза, застойным процессам, что способствует размножению микроорганизмов и развитию воспалительного процесса.
Симптомы простатита
Простатит может развиться внезапно, как острое воспалительное заболевание со всей соответствующей симптоматикой. В этом случае у больного возникнет: лихорадка, острые боли в промежности, паху, за лобком, в области заднего прохода, болезненное мочеиспускание и дефекация.
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Значительно чаще простатит развивается в хронической форме, не утруждая мужчину слишком сильно. В этом случае все перечисленные симптомы будут присутствовать в гораздо меньшей степени, иногда совершенно не привлекая к себе внимание.
Температура тела изредка повышается до 37 °С, периодически отмечаются боли или неприятные ощущения в промежности, неприятные ощущения, незначительные выделения из мочеиспускательного канала – один из наиболее характерных симптомов хронического простатита.
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Часто простатит развивается как осложнение хронического инфекционного заболевания, передающегося половым путем – хламидиоза, трихомониаза, уреаплазмоза. В этом случае могут отмечаться лишь очень незначительные изменения – неприятные ощущения при мочеиспускании становятся несколько сильнее, к ним присоединяются незначительные боли в промежности, выделения из мочеиспускательного канала во время дефекации. Изменения и без того не слишком яркой клинической картины заболевания могут быть настолько несущественны, что больные не обращают на них никакого внимания.
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Через некоторое время, как правило, у мужчины возникают проблемы с эрекцией. Это связано с вовлечением в воспалительный процесс нервов, ответственных за эректильную функцию, которые проходят через предстательную железу.
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Хронический простатит очень отрицательно сказывается на общем самочувствии мужчины, делая его крайне раздражительным, недовольным и озабоченным только собственным самочувствием.
Диагностика простатита
Диагностика как острого, так и хронического простатита редко сложна для уролога.
В первую очередь, после расспроса и общего осмотра врач проводит пальцевое ректальное исследование предстательной железы и взятие секрета простаты. Это несколько неприятная, но совершенно необходимая и незаменимая процедура.
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К другой диагностике во время простатита относится ультразвуковое исследование.
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Во время столь длительного лечения необходимо сделать в лаборатории посев мочи и секрета предстательной железы с определением чувствительности флоры к различным антибактериальным препаратам. Без этого лечение не будет эффективным, и приведет не к избавлению от заболевания, а к его переходу в новую, более тяжелую форму.
Лечение простатита
Лечение простатита должно быть комплексным. В него входит разнообразный спектр лечебных мероприятий: антибактериальная терапия, иммунокорректирующая терапия и коррекция образа жизни.
Антибактериальная терапия. Использование антибактериальных препаратов при простатите необходимо потому, что это инфекционное заболевание, вызванное патогенными бактериями.
Препарат для антибактериальной терапии обязательно должен быть правильно подобран после соответствующей диагностики. В любой антибактериальной терапии могут быть только два результата. Либо препарат убьет все микроорганизмы, либо часть из них выживет и рано или поздно снова даст о себе знать. Выбор продукта, схемы его внедрения и дозы должны быть подобраны очень кропотливо.
Кроме того, лечение простатита состоит не только в том, чтобы избавить железу от инфекции и воспалительного процесса, но и в том, чтобы не допустить развитие воспаления в ней снова.
Нормализация образа жизни также необходима как для лечения, так и для профилактики простатита – ведь если оставить все без изменений, это приведет к заболеванию, и рано или поздно оно возникнет снова.
Поэтому необходимо внести рациональные изменения в свою жизнь – занятия спортом, прогулки, правильный режим сна, полноценное и достаточное питание является залогом того, что это заболевание больше не возникнет.