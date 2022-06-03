Симптомы простатита

Простатит может развиться внезапно, как острое воспалительное заболевание со всей соответствующей симптоматикой. В этом случае у больного возникнет: лихорадка, острые боли в промежности, паху, за лобком, в области заднего прохода, болезненное мочеиспускание и дефекация.

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Значительно чаще простатит развивается в хронической форме, не утруждая мужчину слишком сильно. В этом случае все перечисленные симптомы будут присутствовать в гораздо меньшей степени, иногда совершенно не привлекая к себе внимание.

Температура тела изредка повышается до 37 °С, периодически отмечаются боли или неприятные ощущения в промежности, неприятные ощущения, незначительные выделения из мочеиспускательного канала – один из наиболее характерных симптомов хронического простатита.

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Часто простатит развивается как осложнение хронического инфекционного заболевания, передающегося половым путем – хламидиоза, трихомониаза, уреаплазмоза. В этом случае могут отмечаться лишь очень незначительные изменения – неприятные ощущения при мочеиспускании становятся несколько сильнее, к ним присоединяются незначительные боли в промежности, выделения из мочеиспускательного канала во время дефекации. Изменения и без того не слишком яркой клинической картины заболевания могут быть настолько несущественны, что больные не обращают на них никакого внимания.

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Через некоторое время, как правило, у мужчины возникают проблемы с эрекцией. Это связано с вовлечением в воспалительный процесс нервов, ответственных за эректильную функцию, которые проходят через предстательную железу.

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Хронический простатит очень отрицательно сказывается на общем самочувствии мужчины, делая его крайне раздражительным, недовольным и озабоченным только собственным самочувствием.