Лікування простатиту

Лікування простатиту повинно бути комплексним. До нього входить різноманітний спектр лікувальних заходів: антибактеріальна терапія, імунокорегуюча терапія і корекція способу життя.

Антибактеріальна терапія. Використання антибактеріальних препаратів під час простатиту необхідне тому, що це інфекційне захворювання, викликане патогенними бактеріями.

Препарат для антибактеріальної терапії обов'язково повинен бути підібраний правильно після відповідної діагностики. У будь-якої антибактеріальної терапії може бути лише два результати. Або препарат вб'є всі мікроорганізми, або частина з них виживе і рано чи пізно знову дасть про себе знати. Вибір препарату, схеми його застосування і дози повинні бути підібрані дуже ретельно.

Крім того, лікування простатиту полягає не тільки в тому, щоб позбавити залозу від інфекції та від запального процесу, але і в тому, щоб не допустити розвиток запалення в ній знову.

Нормалізація способу життя також необхідна як для лікування, так і для профілактики простатиту - адже якщо залишити все без змін, це призведе до захворювання, і рано чи пізно воно виникне знову.

Тому необхідно внести раціональні зміни у своє життя - заняття спортом, прогулянки, правильний режим сну, повноцінне і достатнє харчування є запорукою того, що це захворювання більше не виникне.