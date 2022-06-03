Запалення простати є лідером у групі чоловічих захворювань. У хронічній формі воно може роками не проявлятися жодними симптомами й діагностується лише під час планових урологічних обстежень. Тому лікарі наголошують на важливості регулярних профілактичних оглядів.
Простатит загрожує безпліддям, зниженням лібідо, імпотенцією та навіть раком простати. За виникнення сприятливих для нього умов розвиток простатиту можливий у чоловіків будь-якого віку.
Лікар-уролог Роман Валецький розповів про симптоми, діагностику та лікування простатиту.
Що таке простатит
Простатит – це запалення передміхурової залози (більше відомої під латинським найменуванням prostata, тобто простата). Цей орган є важливою частиною чоловічої статевої системи. Він виробляє секрет, що забезпечує рухову активність і життєздатність сперматозоїдів.
Причини простатиту
Основна причина його розвитку - це потрапляння в залозу інфекційного агента, чому неабиякою мірою сприяє анатомічне розташування передміхурової залози в малому тазі.
Інфекція може потрапити в передміхурову залозу з сечового міхура, сечовипускального каналу, прямої кишки, кровоносними і лімфатичними судинами малого тазу.
Фактори, які сприяють розвитку захворювання
До цих факторів належать:
- загальне переохолодження організму;
- часті закрепи. Захворювання може викликати не епізодичний запор, а регулярні порушення випорожнення;
- робота в сидячому положенні;
- тривала статева стриманість і, навпаки, надмірна статева активність;
- хронічні запальні захворювання організму (наприклад, хронічний бронхіт) і хронічні вогнища інфекції у вашому організмі (наприклад, тонзиліт, неліковані каріозні зуби);
- перенесені венеричні та урологічні захворювання;
- будь-які інші стани, що сприяють пригніченню імунної системи вашого організму (наприклад, перетренованість у спортсменів, регулярне недосипання, неповноцінне і нерегулярне харчування, хронічний стрес тощо).
Всі ці фактори призводять до погіршення кровопостачання органів малого тазу, застійних процесів, що сприяє розмноженню мікроорганізмів і розвитку запального процесу.
Симптоми простатиту
Простатит може розвинутися раптово, як гостре запальне захворювання з усією відповідною симптоматикою. В цьому випадку у хворого виникне: лихоманка, гострі болі в промежині, паху, за лобком, області заднього проходу, хворобливе сечовипускання і дефекація.
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Значно частіше простатит розвивається в хронічній формі, не турбуючи чоловіка занадто сильно. В цьому випадку всі перераховані симптоми будуть присутні в значно меншому ступені, іноді абсолютно не привертаючи до себе увагу.
Температура тіла зрідка підвищується до 37 °С, періодично відзначаються болі або неприємні відчуття в промежині, неприємні відчуття, незначні виділення з сечовипускального каналу - один з найбільш характерних симптомів хронічного простатиту.
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Часто простатит розвивається як ускладнення хронічного інфекційного захворювання, що передається статевим шляхом - хламідіозу, трихомоніазу, уреаплазмозу. В цьому випадку можуть відзначатися лише дуже незначні зміни - неприємні відчуття під час сечовипускання стають трохи сильнішими, до них приєднуються незначні болі в промежині, виділення з сечовипускального каналу під час дефекації. Зміни й без того не надто яскравої клінічної картини захворювання можуть бути настільки несуттєві, що хворі зовсім не звертають на них ніякої уваги.
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Через деякий час, як правило, у чоловіка з'являються проблеми з ерекцією. Це пов'язано із залученням до запального процесу нервів, відповідальних за еректильну функцію, які проходять через передміхурову залозу.
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Хронічний простатит вельми негативно позначається на загальному самопочутті чоловіка, роблячи його вкрай дратівливим, незадоволеним і стурбованим тільки власним самопочуттям.
Діагностика простатиту
Діагностика як гострого, так і хронічного простатиту рідко є складною для уролога.
Насамперед, після розпитування і загального огляду, лікар проводить пальцеве ректальне дослідження передміхурової залози та взяття секрету простати. Це дещо неприємна, але абсолютно необхідна і незамінна процедура.
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До іншого діагностичного заходу під час простатиту належить ультразвукове дослідження.
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Під час такого тривалого лікування необхідно зробити в лабораторії посів сечі та секрету передміхурової залози з визначенням чутливості флори до різних антибактеріальних препаратів. Без цього лікування не буде ефективним, і приведе не до позбавлення від захворювання, а до його переходу в нову, важчу форму.
Лікування простатиту
Лікування простатиту повинно бути комплексним. До нього входить різноманітний спектр лікувальних заходів: антибактеріальна терапія, імунокорегуюча терапія і корекція способу життя.
Антибактеріальна терапія. Використання антибактеріальних препаратів під час простатиту необхідне тому, що це інфекційне захворювання, викликане патогенними бактеріями.
Препарат для антибактеріальної терапії обов'язково повинен бути підібраний правильно після відповідної діагностики. У будь-якої антибактеріальної терапії може бути лише два результати. Або препарат вб'є всі мікроорганізми, або частина з них виживе і рано чи пізно знову дасть про себе знати. Вибір препарату, схеми його застосування і дози повинні бути підібрані дуже ретельно.
Крім того, лікування простатиту полягає не тільки в тому, щоб позбавити залозу від інфекції та від запального процесу, але і в тому, щоб не допустити розвиток запалення в ній знову.
Нормалізація способу життя також необхідна як для лікування, так і для профілактики простатиту - адже якщо залишити все без змін, це призведе до захворювання, і рано чи пізно воно виникне знову.
Тому необхідно внести раціональні зміни у своє життя - заняття спортом, прогулянки, правильний режим сну, повноцінне і достатнє харчування є запорукою того, що це захворювання більше не виникне.