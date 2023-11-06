Семейный врач Дарья Дмитриевская на площадке популярного онлайн-ресурса доказательной медицины Береги себя рассказала, почему возникает конъюнктивит и о методах лечения этого воспаления.

Природа и признаки конъюнктивита

По словам медика, конъюнктивит – это воспалительное заболевание слизистой глаз (конъюнктивы) на внутренней поверхности век. В норме она имеет бледно-розовый цвет и содержит нормальное количество влаги, омывающее глаз, когда мы моргаем.

Сейчас смотрят

Если же развивается воспаление, то возникают следующие изменения:

покраснение конъюнктивы;

отек;

слезотечение;

зуд и/или боль;

ощущение “песка в глазах”;

выделение желтоватого цвета, которые подсыхают во время сна и слепляют ресницы;

общие симптомы недомогания, такие как повышение температуры тела, головная боль и т.д.

П ричины конъюнктивита

Семейный врач объяснила, что воспаление может развиться из-за различных факторов: обычно речь идет об аллергии или инфекции (вирусной или бактериальной).

Например, аллергический конъюнктивит возникает время от времени у людей с повышенной чувствительностью, скажем, к пыльце растений (поллиноз) или другим веществам. Прием антигистаминных средств облегчает состояние.

Вирусный конъюнктивит отличается заразностью для всех, кто контактирует с больным. Нередко воспаление глаз является одним из симптомов вирусного заболевания, таких как коронавирус и других.

При таком состоянии нет специфических лекарств — нужно время и коррекция симптомов. Например, увлажнение глаз “искусственной слезой”, обильное питье, отдых и, конечно, изоляция, чтобы не допустить передачи возбудителя другим людям.

Бактериальный конъюнктивит может развиваться как самостоятельный процесс или усложнять течение двух предыдущих форм. Это проявляется появлением гнойных выделений, повышением температуры и т. п. Большую роль в предотвращении бактериальных процессов играет гигиена. В частности, нельзя трогать глаза грязными руками.

На что еще следует обратить внимание

Воспаление конъюнктивы может развиться также из-за сухости глаза (например, при длительной работе за компьютером) или травмы (попадание в глаза посторонних предметов, пыли, песка и т. д.). В таком случае следует обратиться к офтальмологу или к семейному врачу.

Если в глаза попал песок, мелкий мусор или что-то еще, надо промыть глаз большим количеством чистой прохладной воды. После этого можно использовать капли “искусственная слеза”.

Если вы чувствуете боль в глазу или любой из описанных выше симптомов конъюнктивита, немедленно обратитесь к специалисту – глаза очень уязвимы к неблагоприятным факторам и неправильному лечению.

Источник: Береги себя