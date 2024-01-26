Новое исследование датских ученых выявило определенные проблемы, с которыми могут столкнуться беременные женщины, практикующие веганство.

Взаимосвязь между растительной диетой и беременностью

По данным исследования, в котором приняли участие более 66 тыс. беременных женщин, было обнаружено, что веганство во время беременности может оказывать негативное влияние на ребенка.

Женщины-веганы имели более высокий риск преэклампсии и большую продолжительность беременности (на 5,2 дня). Кроме того, они рожали детей меньшего веса (в среднем на 240 г), что, по предположению ученых, было вызвано меньшим количеством белка в рационе веганов.

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Результаты показали, что у женщин, которые придерживались менее строгих растительных диет и употребляли молоко, яйца или рыбу, никаких тревожных признаков не наблюдалось.

Чтобы окончательно прояснить ситуацию, ученые настаивают на продолжении аналогичных исследований, однако уже сегодня уверены, что перед планированием беременности женщины-веганы обязательно должны проконсультироваться с врачом или диетологом.

Источник: Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica