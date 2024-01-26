Нове дослідження данських науковців виявило певні проблеми, з якими можуть стикнутися вагітні жінки, що практикують веганство.

Взаємозв’язок між рослинною дієтою і вагітністю

За даними дослідження, в якому взяли участь понад 66 тис. вагітних жінок, було виявлено, що веганство під час вагітності може чинити негативний вплив на дитину.

Жінки-вегани мали вищий ризик прееклампсії та більшу тривалість вагітності (на 5,2 дні). Крім того, вони народжували дітей меншої ваги (у середньому на 240 г), що за припущенням вчених, було викликано меншою кількістю білка в раціоні веганів.

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Результати показали, що у жінок, які дотримувалися менш суворих рослинних дієт і вживали молоко, яйця або рибу, жодних тривожних ознак не спостерігалося.

Щоб остаточно прояснити ситуацію, науковці наполягають на продовженні аналогічних досліджень, проте вже сьогодні впевнені, що перед плануванням вагітности жінки-вегани обов’язково мають проконсультуватися з лікарем чи дієтологом.

Джерело: Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica