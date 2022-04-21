Сальмонеллез – это острая желудочно-кишечная инфекция, которую провоцируют бактерии из рода сальмонеллы. Приближается Пасха – время пышных застолий, во время которого возрастает риск заболеть этим заболеванием.

Семейный врач Леся Радковская рассказала об источниках сальмонеллы, симптомах сальмонеллеза и лечении этого заболевания.

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С чем можно употребить сальмонеллу:

молочные продукты;

мясо;

яйца;

загрязненная вода.

Кроме того, она может быть на грязных руках, еще один источник — контакт с животными, имеющими сальмонеллу.

— От попадания сальмонеллы до проявлений болезни проходит от шести до 72 часов. У каждого время разное, — отмечает Леся Радковская.

Степень тяжести заболевания зависит от серотипа и восприимчивости человека.

Симптомы сальмонеллеза:

рвота;

диарея;

боль в животе;

повышенная температура тела.

Диагностика заболевания:

клинически;

посев кала (самая частая диагностика);

быстрые тесты на выявление антигенов сальмонелл.

Лечение сальмонеллеза:

разное, зависит от случая и не всегда нужен антибиотик;

Нифуроксазид не работает, черный уголь тоже, нельзя употреблять и Лоперамид;

нужно правильное сбалансированное питание, а не один рис.

– Пить – это основа, хоть и простая, но очень важная (Рео, Регидрон, сладкие напитки, простая вода), – добавляет врач.

Профилактика: