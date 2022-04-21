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Не только яйца! Источники сальмонеллы и как лечить сальмонеллез

21 апреля 2022, 17:42
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
яйця
Источник: Pixabay

Сальмонеллез – это острая желудочно-кишечная инфекция, которую провоцируют бактерии из рода сальмонеллы. Приближается Пасха – время пышных застолий, во время которого возрастает риск заболеть этим заболеванием.

Семейный врач Леся Радковская рассказала об источниках сальмонеллы, симптомах сальмонеллеза и лечении этого заболевания.

С чем можно употребить сальмонеллу:

  • молочные продукты;
  • мясо;
  • яйца;
  • загрязненная вода.

Кроме того, она может быть на грязных руках, еще один источник — контакт с животными, имеющими сальмонеллу.

— От попадания сальмонеллы до проявлений болезни проходит от шести до 72 часов. У каждого время разное, — отмечает Леся Радковская.

Степень тяжести заболевания зависит от серотипа и восприимчивости человека.

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Симптомы сальмонеллеза:

  • рвота;
  • диарея;
  • боль в животе;
  • повышенная температура тела.

Диагностика заболевания:

  • клинически;
  • посев кала (самая частая диагностика);
  • быстрые тесты на выявление антигенов сальмонелл.

Лечение сальмонеллеза:

  • разное, зависит от случая и не всегда нужен антибиотик;
  • Нифуроксазид не работает, черный уголь тоже, нельзя употреблять и Лоперамид;
  • нужно правильное сбалансированное питание, а не один рис.

– Пить – это основа, хоть и простая, но очень важная (Рео, Регидрон, сладкие напитки, простая вода), – добавляет врач.

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Профилактика:

  • мыть руки всегда и везде;
  • готовить еду с соблюдением температур и срока годности;
  • выбирать надежные заведения питания и магазины с продуктами;
  • мыть продукты питания перед употреблением.

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