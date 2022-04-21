Сальмонеллез – это острая желудочно-кишечная инфекция, которую провоцируют бактерии из рода сальмонеллы. Приближается Пасха – время пышных застолий, во время которого возрастает риск заболеть этим заболеванием.
Семейный врач Леся Радковская рассказала об источниках сальмонеллы, симптомах сальмонеллеза и лечении этого заболевания.
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С чем можно употребить сальмонеллу:
- молочные продукты;
- мясо;
- яйца;
- загрязненная вода.
Кроме того, она может быть на грязных руках, еще один источник — контакт с животными, имеющими сальмонеллу.
— От попадания сальмонеллы до проявлений болезни проходит от шести до 72 часов. У каждого время разное, — отмечает Леся Радковская.
Степень тяжести заболевания зависит от серотипа и восприимчивости человека.
Симптомы сальмонеллеза:
- рвота;
- диарея;
- боль в животе;
- повышенная температура тела.
Диагностика заболевания:
- клинически;
- посев кала (самая частая диагностика);
- быстрые тесты на выявление антигенов сальмонелл.
Лечение сальмонеллеза:
- разное, зависит от случая и не всегда нужен антибиотик;
- Нифуроксазид не работает, черный уголь тоже, нельзя употреблять и Лоперамид;
- нужно правильное сбалансированное питание, а не один рис.
– Пить – это основа, хоть и простая, но очень важная (Рео, Регидрон, сладкие напитки, простая вода), – добавляет врач.
Профилактика:
- мыть руки всегда и везде;
- готовить еду с соблюдением температур и срока годности;
- выбирать надежные заведения питания и магазины с продуктами;
- мыть продукты питания перед употреблением.