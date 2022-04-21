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Не лише яйця! Джерела сальмонели і як лікувати сальмонельоз

21 Квітня 2022, 17:42
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
яйця
Джерело: Pixabay

Сальмонельоз – це гостра шлунково-кишкова інфекція, яку провокують бактерії з роду сальмонела. Наближається Великдень – час пишних застіль, під час якого зростає ризик занедужати цим захворюванням.

Сімейна лікарка Леся Радковська розповіла про джерела сальмонели, симптоми сальмонельозу та лікування цього захворювання.

З чим можна спожити сальмонелу:

  • молочні продукти;
  • м’ясо;
  • яйця;
  • забруднена вода.

Крім того, вона може бути на брудних руках. Ще одне джерело – контакт із тваринами, які мають сальмонелу.

– Від заковтування сальмонели до проявів хвороби проходить від шести до 72 годин. У кожного час різний, – зазначає Леся Радковська.

Ступінь тяжкості хвороби залежить від серотипу та сприйнятливості людини.

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Симптоми сальмонельозу:

  • блювання;
  • діарея;
  • біль в животі;
  • підвищена температура тіла.

Діагностика захворювання:

  • клінічно;
  • посів калу (найчастіша діагностика);
  • швидкі тести на виявлення антигенів сальмонел.

Лікування сальмонельозу:

  • різне, залежить від випадку і не завжди потрібен антибіотик;
  • Ніфуроксазид не діє, чорне вугілля також, не можна вживати й Лоперамід;
  • потрібне правильне збалансоване харчування, а не один рис.

– Пити – це основа, хоча і проста, але дуже важлива (Рео, Регідрон, солодкі напої, проста вода), – додає лікарка.

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Профілактика:

  • мити руки завжди і всюди;
  • готувати їжу з дотриманням температур і терміну придатності;
  • обирати надійні заклади харчування та магазини з продуктами;
  • мити продукти харчування перед вживанням.

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Поради, поради лікаря, яйця
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