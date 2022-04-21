Сальмонельоз – це гостра шлунково-кишкова інфекція, яку провокують бактерії з роду сальмонела. Наближається Великдень – час пишних застіль, під час якого зростає ризик занедужати цим захворюванням.

Сімейна лікарка Леся Радковська розповіла про джерела сальмонели, симптоми сальмонельозу та лікування цього захворювання.

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З чим можна спожити сальмонелу:

молочні продукти;

м’ясо;

яйця;

забруднена вода.

Крім того, вона може бути на брудних руках. Ще одне джерело – контакт із тваринами, які мають сальмонелу.

– Від заковтування сальмонели до проявів хвороби проходить від шести до 72 годин. У кожного час різний, – зазначає Леся Радковська.

Ступінь тяжкості хвороби залежить від серотипу та сприйнятливості людини.

Симптоми сальмонельозу:

блювання;

діарея;

біль в животі;

підвищена температура тіла.

Діагностика захворювання:

клінічно;

посів калу (найчастіша діагностика);

швидкі тести на виявлення антигенів сальмонел.

Лікування сальмонельозу:

різне, залежить від випадку і не завжди потрібен антибіотик;

Ніфуроксазид не діє, чорне вугілля також, не можна вживати й Лоперамід;

потрібне правильне збалансоване харчування, а не один рис.

– Пити – це основа, хоча і проста, але дуже важлива (Рео, Регідрон, солодкі напої, проста вода), – додає лікарка.

Профілактика: