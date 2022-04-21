Сальмонельоз – це гостра шлунково-кишкова інфекція, яку провокують бактерії з роду сальмонела. Наближається Великдень – час пишних застіль, під час якого зростає ризик занедужати цим захворюванням.
Сімейна лікарка Леся Радковська розповіла про джерела сальмонели, симптоми сальмонельозу та лікування цього захворювання.
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З чим можна спожити сальмонелу:
- молочні продукти;
- м’ясо;
- яйця;
- забруднена вода.
Крім того, вона може бути на брудних руках. Ще одне джерело – контакт із тваринами, які мають сальмонелу.
– Від заковтування сальмонели до проявів хвороби проходить від шести до 72 годин. У кожного час різний, – зазначає Леся Радковська.
Ступінь тяжкості хвороби залежить від серотипу та сприйнятливості людини.
Симптоми сальмонельозу:
- блювання;
- діарея;
- біль в животі;
- підвищена температура тіла.
Діагностика захворювання:
- клінічно;
- посів калу (найчастіша діагностика);
- швидкі тести на виявлення антигенів сальмонел.
Лікування сальмонельозу:
- різне, залежить від випадку і не завжди потрібен антибіотик;
- Ніфуроксазид не діє, чорне вугілля також, не можна вживати й Лоперамід;
- потрібне правильне збалансоване харчування, а не один рис.
– Пити – це основа, хоча і проста, але дуже важлива (Рео, Регідрон, солодкі напої, проста вода), – додає лікарка.
Профілактика:
- мити руки завжди і всюди;
- готувати їжу з дотриманням температур і терміну придатності;
- обирати надійні заклади харчування та магазини з продуктами;
- мити продукти харчування перед вживанням.