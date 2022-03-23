Діарея, біль у животі, нудота, блювання – це все ознаки кишкової інфекції. Дитячий дієтолог Ганна Бойко та нутриціолог Галина Довідна створили алгоритм дій мами для допомоги дитині.

Коли у дитини з’явилися симптоми отруєння, мама повинна відразу ж відреагувати на них адекватними діями. Чим раніше вона надасть допомогу, тим менша ймовірність, що дитина потрапить під крапельницю.

Діяти треба так:

Звернутися до лікаря, щоб встановити діагноз та отримати рекомендації щодо лікування.

Якщо немає такої можливості:

Бути поруч, зберігаючи здоровий глузд.

Попросити допомоги у побуті у рідних.

Бути готовою теж потоваришувати з туалетом.

Не годувати. Як правило, діти відмовляються від їжі, примушувати їсти не треба, перші 24 години точно.

Випоювати маленькими порціями.

Це не означає, що дали склянку і просимо пити час від часу. Якщо дитина питиме швидко і багато, блювотні центри дратуватимуться і сприятимуть нудоті та блювоті.

Чим відпоювати

Це можуть бути:

сорбенти розчинені у воді (смекта, ентеросгель…);

електроліти (хумана, біогая, регідрон, атоксил…);

глюкозо-сольовий розчин можна приготувати самостійно: 1 л чистої води + 1 ч. ложка солі + 2 ст. ложки цукру + 1 ч. ложка харчової соди.

Як відпоювати

Ставимо на телефоні таймер і даємо дитині 5 мл розчину кожні 5-10 хвилин. Це 1 ч. ложка або зручно використовувати шприц від дитячого сиропу, вводити за щоку. Можна чергувати сорбент та електроліти.

Нудоту та блювоту потрібно зупинити, щоб можна було випоїти дитину: дати сироп від блювоти (домрид, сусприн, юнорм). Якщо блювота продовжується, вколоти внутрішньом’язово протиблювотний засіб (метоклопрамід, юнорм, осетрон…). Дозування слід узгодити з лікарем.

Температуру збивати, якщо вона вища за 38,5 градусів. Це полегшить хворобу.

Годувати правильно

М’ясо з третього дня хвороби, за бажанням дитини.

Йогурт і кефір можна, коли вже не буде блювоти і спорожнення сформується.

Джерело: Анна Бойко