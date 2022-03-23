Диарея, боль в животе, тошнота, рвота — это все признаки кишечной инфекции. Детский диетолог Анна Бойко и нутрициолог Галина Довидна создали алгоритм действий мамы для помощи ребенку.

Когда у ребенка появились симптомы отравления мама должна сразу же отреагировать на них адекватными действиями. Чем раньше она окажет помощь, тем меньше вероятность, что ребенок попадет под капельницу.

Действовать нужно так:

Обратиться к врачу, чтобы установить диагноз и получить рекомендации по лечению.

Если нет такой возможности:

Быть рядом, сохраняя здравый рассудок. Попросить помощи по быту у родных. Быть готовой тоже подружиться с туалетом.

Не кормить. Как правило, дети отказываются от еды, заставлять кушать не надо, первые 24 часа точно.

Выпаивать маленькими порциями.

Это не значит, что дали стаканчик и просим пить время от времени. Если ребенок будет пить быстро и много, рвотные центры будут раздражаться и способствовать тошноте и рвоте.

Чем отпаивать

Это могут быть:

сорбенты растворены в воде (смекта, энтеросгель…);

электролиты (хумана, биогайя, регидрон, атоксил…);

глюкозо-солевой раствор, можно приготовить самостоятельно: 1 л чистой воды + 1 ч. ложка соли + 2 ст. ложки сахара + 1 ч. ложка пищевой соды.

Как отпаивать

Ставим на телефоне таймер и даем ребенку 5 мл раствора каждые 5-10 минут. Это 1 ч. ложка, или удобно использовать шприц от детского сиропа, вводить за щеку. Можно чередовать сорбент и электролиты.

Тошноту и рвоту нужно остановить, чтобы можно было выпоить ребенка: дать сироп от рвоты (домрид, сусприн, юнорм). Если рвота продолжается, вколоть внутримышечно противорвотное средство (метоклопрамид, юнорм, осетрон…). Дозировку нужно согласовать с врачом.

Температуру сбивать, если она выше 38,5 градусов. Это облегчит болезнь.

Кормить правильно

Мясо с третьего дня болезни, по желанию ребенка.

Йогурт и кефир можно, когда уже не будет рвоты и стул сформируется.

Источник: Анна Бойко