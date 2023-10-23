Гастроэнтеролог Евгения Белинская на площадке популярного онлайн-ресурса доказательной медицины Береги себя рассказала о такой болезни, как панкреатит, почему она возникает, как ее лечат и как можно предупредить развитие опасной патологии.
— Панкреатит — воспалительное состояние, при котором поджелудочная железа отекает и краснеет. Заболевание может носить как острый, так и хронический характер и чаще всего происходит из-за чрезмерного потребления алкоголя, — объясняет медик.
По ее словам, по некоторым данным, до 70% случаев хронического панкреатита развивается именно из-за регулярного потребления алкоголя. Еще одна частая причина — желчные камни, которые блокируют поджелудочный проток и препятствуют выходу ферментов из железы.
Гастроэнтеролог отмечает, что панкреатит — это не просто дискомфорт в левом подреберье, а очень опасное состояние, которое может привести даже к смерти.
Болезнь возникает внезапно и, как объясняет врач, может произойти даже после первого чрезмерного употребления спиртного. Также острый панкреатит может спровоцировать некачественный алкоголь.
Есть и другие факторы риска, однако такие случаи встречаются гораздо реже.
Как проявляется панкреатит:
- сильные боли в животе, которые могут распространяться на участок спины и грудной клетки;
- тошнота и/или рвота;
- ускоренное сердцебиение;
- отек и повышенная чувствительность в верхнем участке живота;
- давление ниже обычного (в запущенных случаях);
- пожелтение кожи и склеры глаз (желтуха), когда нарушается работа печени и желчного пузыря.
Эксперт напоминает, панкреатит – это не просто дискомфорт в животе, который можно “полечить” диетой, а серьезное заболевание. При подтвержденном панкреатите обычно:
- на несколько дней госпитализируют;
- дают достаточное количество жидкости;
- дают обезболивающие и антибактериальные препараты (если у пациента панкреонекроз — отмирание части поджелудочной);
- в тяжелых случаях врач может запретить полноценно есть в течение нескольких дней, чтобы поджелудочная железа отдохнула — это практикуется редко и в крайних случаях.
При соблюдении всех рекомендаций, уже через несколько дней человеку становится лучше.
Если у вас хронический панкреатит, врач может посоветовать:
- избегать алкогольных напитков (особенно, если именно алкоголь спровоцировал болезнь);
- бросить или ограничить курение;
- принимать ферментные препараты, которые помогут организму переваривать пищу.
Источник: Береги себя