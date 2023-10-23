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Панкреатит и его симптомы: действительно ли болезнь провоцирует алкоголь

23 октября 2023, 10:58
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
панкреатит
Источник: Pixabay

Гастроэнтеролог Евгения Белинская на площадке популярного онлайн-ресурса доказательной медицины Береги себя рассказала о такой болезни, как панкреатит, почему она возникает, как ее лечат и как можно предупредить развитие опасной патологии.

— Панкреатит — воспалительное состояние, при котором поджелудочная железа отекает и краснеет. Заболевание может носить как острый, так и хронический характер и чаще всего происходит из-за чрезмерного потребления алкоголя, — объясняет медик.

По ее словам, по некоторым данным, до 70% случаев хронического панкреатита развивается именно из-за регулярного потребления алкоголя. Еще одна частая причина — желчные камни, которые блокируют поджелудочный проток и препятствуют выходу ферментов из железы.

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Гастроэнтеролог отмечает, что панкреатит — это не просто дискомфорт в левом подреберье, а очень опасное состояние, которое может привести даже к смерти.

Болезнь возникает внезапно и, как объясняет врач, может произойти даже после первого чрезмерного употребления спиртногоТакже острый панкреатит может спровоцировать некачественный алкоголь.

Есть и другие факторы риска, однако такие случаи встречаются гораздо реже.

Как проявляется панкреатит:

  • сильные боли в животе, которые могут распространяться на участок спины и грудной клетки;
  • тошнота и/или рвота;
  • ускоренное сердцебиение;
  • отек и повышенная чувствительность в верхнем участке живота;
  • давление ниже обычного (в запущенных случаях);
  • пожелтение кожи и склеры глаз (желтуха), когда нарушается работа печени и желчного пузыря.

Эксперт напоминает, панкреатит – это не просто дискомфорт в животе, который можно “полечить” диетой, а серьезное заболевание. При подтвержденном панкреатите обычно:

  • на несколько дней госпитализируют;
  • дают достаточное количество жидкости;
  • дают обезболивающие и антибактериальные препараты (если у пациента панкреонекроз — отмирание части поджелудочной);
  • в тяжелых случаях врач может запретить полноценно есть в течение нескольких дней, чтобы поджелудочная железа отдохнула — это практикуется редко и в крайних случаях.

При соблюдении всех рекомендаций, уже через несколько дней человеку становится лучше.

Если у вас хронический панкреатит, врач может посоветовать:

  • избегать алкогольных напитков (особенно, если именно алкоголь спровоцировал болезнь);
  • бросить или ограничить курение;
  • принимать ферментные препараты, которые помогут организму переваривать пищу.

Источник: Береги себя

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