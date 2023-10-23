Гастроентеролог Євгенія Бєлінська на майданчику популярного онлайн-ресурсу доказової медицини Бережи себе розповіла про таку хворобу, як панкреатит, чому вона виникає, як її лікують і як можна попередити розвиток небезпечної патології.

– Панкреатит – запальний стан, за якого підшлункова залоза набрякає і червоніє. Захворювання може мати як гострий, так і хронічний характер і найчастіше стається через надмірне споживання алкоголю, – пояснює медик.

За її словами, за деякими даними, до 70% випадків хронічного панкреатиту розвивається саме через регулярне споживання алкоголю. Ще одна часта причина – жовчні камені, які блокують підшлункову протоку і перешкоджають виходу ферментів із залози.

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Гастроентеролог наголошує, що панкреатит – це не просто дискомфорт у лівому підребер’ї, а дуже небезпечний стан, який може призвести навіть до смерті.

Хвороба виникає раптово і, як пояснює лікар, може статися навіть після першого надмірного вживання спиртного. Також гострий панкреатит може спровокувати неякісний алкоголь.

Є й інші фактори ризику, проте такі випадки трапляються набагато рідше.

Як проявляється панкреатит:

сильні болі в животі, які можуть поширюватися на ділянку спини та грудної клітки;

нудота та/або блюв ання ;

; прискорене серцебиття;

набряк і підвищена чутливість у верхній ділянці живота;

тиск нижчий за звичайний (у запущених випадках);

пожовтіння шкіри і склери очей (жовтяниця), коли порушується робота печінки і жовчного міхура.

Експерт нагадує, панкреатит – це не просто дискомфорт у животі, який можна “полікувати” дієтою, а серйозне захворювання. При підтвердженому панкреатиті зазвичай:

на кілька днів госпіталізують;

дають достатню кількість рідини;

дають знеболювальні й антибактеріальні препарати (якщо в пацієнта панкреонекроз – відмирання частини підшлункової);

у важких випадках лікар може заборонити повноцінно їсти протягом кількох днів, щоб підшлункова залоза відпочила – це практикується рідко і в крайніх випадках.

При дотриманні всіх рекомендацій, уже через кілька днів людині стає краще.

Якщо у вас хронічний панкреатит, лікар може порадити:

уникати алкогольних напоїв (особливо, якщо саме алкоголь спровокував хворобу);

кинути або обмежити куріння;

приймати ферментні препарати, які допоможуть організму перетравлювати їжу.

Джерело: Бережи себе