Врач-терапевт общей практики Людмила Сердюк рассказала Фактам ICTV, как понять, что началось обморожение и что следует предпринять в этом случае.

— В зимнюю пору особенно чувствительны к действию низких температур, ветра и высокой влажности незакрытые участки тела: нос, уши, подбородок, щеки, пальцы рук, — напоминает специалист.

По ее словам, если речь идет о легкой степени обморожения, то ее можно устранить самостоятельно. В случае же более тяжелых форм, без помощи медицинского работника не обойтись.

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Первые симптомы обморожения:

кожа холодная;

чувство покалывания;

онемение открытого участка тела;

боль и покалывание, когда кожа начинает согреваться.

По словам Людмилы Сердюк, эта форма обморожения не чревата невозвратными повреждениями кожи. А вот если кожа стала пятнистой, отекла и появилось жжение, в этом случае можно говорить о поверхностном обморожении, когда уже необходима медицинская помощь.

Первая помощь

При первых симптомах обморожения следует немедленно найти теплое помещение, в котором можно согреться, выпить горячий чай. По возможности лучше снять мокрую одежду и обувь, сменить носки и принять обезболивающее, если в тепле поврежденные участки начали болеть.

По словам Людмилы Сердюк, обратиться к врачу следует при любой, даже начальной стадии обморожения, последствия которого могут быть самыми серьезными.

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