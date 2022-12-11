Лікар-терапевт загальної практики Людмила Сердюк розповіла Фактам ICTV, як зрозуміти, що почалося обмороження і що слід зробити в цьому випадку.
– У зимову пору особливо чутливі до дії низьких температур, вітру і високої вологості незакриті ділянки тіла: ніс, вуха, підборіддя, щоки, пальці рук, – нагадує фахівець.
За її словами, якщо мова йде про легкий ступінь обмороження, то його можна усунути самостійно. У разі ж більш важких форм, без допомоги медичного працівника не обійтися.
Перші симптоми обмороження:
- шкіра холодна;
- відчуття поколювання;
- оніміння відкритої ділянки тіла;
- біль і поколювання, коли шкіра починає зігріватися.
За словами Людмили Сердюк, ця форма обмороження не чревата безповоротними ушкодженнями шкіри. А ось якщо шкіра стала плямистою, набрякла і з’явилося печіння, в цьому випадку можна говорити про поверхневе обмороження, коли вже необхідна медична допомога.
Перша допомога
При перших симптомах обмороження слід негайно знайти тепле приміщення, в якому можна зігрітися, випити гарячий чай. По можливості краще зняти мокрий одяг і взуття, змінити шкарпетки і прийняти знеболююче, якщо в теплі пошкоджені ділянки почали боліти.
За словами Людмили Сердюк, звернутися до лікаря слід при будь-якій, навіть початковій стадії обмороження, наслідки якого можуть бути найсерйознішими.
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