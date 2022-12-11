Лікар-терапевт загальної практики Людмила Сердюк розповіла Фактам ICTV, як зрозуміти, що почалося обмороження і що слід зробити в цьому випадку.

– У зимову пору особливо чутливі до дії низьких температур, вітру і високої вологості незакриті ділянки тіла: ніс, вуха, підборіддя, щоки, пальці рук, – нагадує фахівець.

За її словами, якщо мова йде про легкий ступінь обмороження, то його можна усунути самостійно. У разі ж більш важких форм, без допомоги медичного працівника не обійтися.

Перші симптоми обмороження:

Зараз дивляться

шкіра холодна;

відчуття поколювання;

оніміння відкритої ділянки тіла;

біль і поколювання, коли шкіра починає зігріватися.

За словами Людмили Сердюк, ця форма обмороження не чревата безповоротними ушкодженнями шкіри. А ось якщо шкіра стала плямистою, набрякла і з’явилося печіння, в цьому випадку можна говорити про поверхневе обмороження, коли вже необхідна медична допомога.

Перша допомога

При перших симптомах обмороження слід негайно знайти тепле приміщення, в якому можна зігрітися, випити гарячий чай. По можливості краще зняти мокрий одяг і взуття, змінити шкарпетки і прийняти знеболююче, якщо в теплі пошкоджені ділянки почали боліти.

За словами Людмили Сердюк, звернутися до лікаря слід при будь-якій, навіть початковій стадії обмороження, наслідки якого можуть бути найсерйознішими.

Фахівці Міністерства охорони здоров’я України розповіли про характерні симптоми переохолодження та як надати першу допомогу при стані, який медики називають гіпотермією.