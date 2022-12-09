Фахівці Міністерства охорони здоров’я України розповіли про характерні симптоми переохолодження та як надати першу допомогу при стані, який медики називають гіпотермією.
– Всі ми розуміємо, що зима буде дуже важкою і повинні бути готові до будь-яких сценаріїв. Зокрема, повинні знати, як ідентифікувати переохолодження і яку допомогу потрібно надати потерпілому, щоб не нашкодити, – йдеться в повідомленні.
Стадії переохолодження
Стадія 1. З’являються лихоманка, слабкість, втома і сонливість, розвивається дрібне (холодову) тремтіння м’язів і “гусяча шкіра”.
Стадія 2. Холодове тремтіння досягає максимуму, з’являється поверхневе охолодження, сонливість переходить в розлад свідомості.
Стадія 3. Пригнічення холодового тремтіння свідчить про дуже небезпечне охолодження (гіпотермію), яке може привести до зупинки дихання і серця. Потерпілий може бути без свідомості. На цьому етапі вкрай важливо терміново надати допомогу — без неї людина може померти.
Крім низької температури холодову травму можуть провокувати наступні фактори:
- висока вологість (навіть тривале перебування при температурі +5 – +8 ° з, але при високій вологості, може викликати у людини холодову травму);
- вітер (наявність вітру значно збільшує втрати тепла);
- хронічні захворювання/надмірна втома;
- вживання алкоголю;
- приналежність до певних груп (діти, люди похилого віку особливо чутливі до дії низьких температур через особливості теплообмінних процесів в організмі);
- носіння тісного незручного взуття, легкого одягу.
Перша допомога в разі переохолодження:
- переконайтеся, що вам, потерпілому та іншим нічого не загрожує;
- перейдіть в тепле приміщення;
- заспокойте потерпілого, поясніть подальші дії;
- зателефонуйте на 103 і дотримуйтесь вказівок диспетчера;
- зніміть з потерпілого холодний або вологий одяг;
- дайте потерпілому безалкогольний теплий напій;
- накрийте потерпілого термопокривалом або ковдрою і будьте поруч до приїзду медиків;
- якщо стан людини погіршується, повторно зателефонуйте на 103;
- якщо потерпілий втратив свідомість і не має ознак життя, почніть серцево-легеневу реанімацію.