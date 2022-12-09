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Симптоми переохолодження: як надати першу допомогу

9 Грудня 2022, 11:10
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
переохолодження
Джерело: Depositphotos

Фахівці Міністерства охорони здоров’я України розповіли про характерні симптоми переохолодження та як надати першу допомогу при стані, який медики називають гіпотермією.

– Всі ми розуміємо, що зима буде дуже важкою і повинні бути готові до будь-яких сценаріїв. Зокрема, повинні знати, як ідентифікувати переохолодження і яку допомогу потрібно надати потерпілому, щоб не нашкодити, – йдеться в повідомленні.

Стадії переохолодження

Стадія 1. З’являються лихоманка, слабкість, втома і сонливість, розвивається дрібне (холодову) тремтіння м’язів і “гусяча шкіра”.

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Стадія 2. Холодове тремтіння досягає максимуму, з’являється поверхневе охолодження, сонливість переходить в розлад свідомості.

Стадія 3. Пригнічення холодового тремтіння свідчить про дуже небезпечне охолодження (гіпотермію), яке може привести до зупинки дихання і серця. Потерпілий може бути без свідомості. На цьому етапі вкрай важливо терміново надати допомогу — без неї людина може померти.

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Крім низької температури холодову травму можуть провокувати наступні фактори:

  • висока вологість (навіть тривале перебування при температурі +5 – +8 ° з, але при високій вологості, може викликати у людини холодову травму);
  • вітер (наявність вітру значно збільшує втрати тепла);
  • хронічні захворювання/надмірна втома;
  • вживання алкоголю;
  • приналежність до певних груп (діти, люди похилого віку особливо чутливі до дії низьких температур через особливості теплообмінних процесів в організмі);
  • носіння тісного незручного взуття, легкого одягу.

Перша допомога в разі переохолодження:

  • переконайтеся, що вам, потерпілому та іншим нічого не загрожує;
  • перейдіть в тепле приміщення;
  • заспокойте потерпілого, поясніть подальші дії;
  • зателефонуйте на 103 і дотримуйтесь вказівок диспетчера;
  • зніміть з потерпілого холодний або вологий одяг;
  • дайте потерпілому безалкогольний теплий напій;
  • накрийте потерпілого термопокривалом або ковдрою і будьте поруч до приїзду медиків;
  • якщо стан людини погіршується, повторно зателефонуйте на 103;
  • якщо потерпілий втратив свідомість і не має ознак життя, почніть серцево-легеневу реанімацію.

Джерело
МОЗ
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поради лікаря Холода
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