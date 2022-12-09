Фахівці Міністерства охорони здоров’я України розповіли про характерні симптоми переохолодження та як надати першу допомогу при стані, який медики називають гіпотермією.

– Всі ми розуміємо, що зима буде дуже важкою і повинні бути готові до будь-яких сценаріїв. Зокрема, повинні знати, як ідентифікувати переохолодження і яку допомогу потрібно надати потерпілому, щоб не нашкодити, – йдеться в повідомленні.

Стадії переохолодження

Стадія 1. З’являються лихоманка, слабкість, втома і сонливість, розвивається дрібне (холодову) тремтіння м’язів і “гусяча шкіра”.

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Стадія 2. Холодове тремтіння досягає максимуму, з’являється поверхневе охолодження, сонливість переходить в розлад свідомості.

Стадія 3. Пригнічення холодового тремтіння свідчить про дуже небезпечне охолодження (гіпотермію), яке може привести до зупинки дихання і серця. Потерпілий може бути без свідомості. На цьому етапі вкрай важливо терміново надати допомогу — без неї людина може померти.

Крім низької температури холодову травму можуть провокувати наступні фактори:

висока вологість (навіть тривале перебування при температурі +5 – +8 ° з, але при високій вологості, може викликати у людини холодову травму);

вітер (наявність вітру значно збільшує втрати тепла);

хронічні захворювання/надмірна втома;

вживання алкоголю;

приналежність до певних груп (діти, люди похилого віку особливо чутливі до дії низьких температур через особливості теплообмінних процесів в організмі);

носіння тісного незручного взуття, легкого одягу.

Перша допомога в разі переохолодження: