Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Актуально

Симптомы переохлаждения: как оказать первую помощь

9 декабря 2022, 11:10
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
переохолодження
Источник: Depositphotos

Специалисты Министерства здравоохранения Украины рассказали о характерных симптомах переохлаждения и как оказать первую помощь при состоянии, которое медики называют гипотермией.

— Все мы понимаем, что зима будет очень тяжелой, и должны быть готовы к любым сценариям. В частности, должны знать, как идентифицировать переохлаждение и какую помощь нужно оказать пострадавшему, чтобы не навредить, — говорится в сообщении.

Стадии переохлаждения

Стадия 1: Появляются лихорадка, слабость, усталость и сонливость, развивается мелкое (холодовое) дрожание мышц и “гусиная кожа”.

Сейчас смотрят

Стадия 2: Холодовая дрожь достигает максимума, появляется поверхностное охлаждение, сонливость переходит в расстройство сознания.

Стадия 3: Усиление холодовой дрожи свидетельствует об очень опасном охлаждении (гипотермии), которое может привести к остановке дыхания и сердца. Пострадавший может быть без сознания. На этом этапе крайне важно срочно оказать помощь — без нее человек может умереть.

Читайте также:
холодЕсли пропало отопление: как пересидеть в квартире холод

Кроме низкой температуры, холодовую травму могут провоцировать следующие факторы:

  • высокая влажность (даже длительное пребывание при температуре +5…+8 °С, но при высокой влажности, может вызвать у человека холодовую травму);
  • ветер (наличие ветра значительно увеличивает потерю тепла);
  • хронические заболевания/чрезмерная усталость;
  • употребление алкоголя;
  • принадлежность к определенным группам (дети, пожилые люди особенно чувствительны к действию низких температур из-за особенностей теплообменных процессов в организме);
  • ношение тесной неудобной обуви, легкой одежды.

Первая помощь в случае переохлаждения:

  • убедитесь, что вам, пострадавшему и другим ничего не угрожает;
  • перейдите в теплое помещение;
  • успокойте пострадавшего, объясните дальнейшие действия;
  • позвоните на 103 и следуйте указаниям диспетчера;
  • снимите с пострадавшего холодную или влажную одежду;
  • дайте пострадавшему безалкогольный теплый напиток;
  • накройте пострадавшего термопокрывалом или одеялом и будьте рядом до приезда медиков;
  • если состояние человека ухудшается, повторно позвоните на 103;
  • если пострадавший потерял сознание и не имеет признаков жизни, начните сердечно-легочную реанимацию.

Источник
Минздрав
Теги
поради лікаря Холода
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь