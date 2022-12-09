Специалисты Министерства здравоохранения Украины рассказали о характерных симптомах переохлаждения и как оказать первую помощь при состоянии, которое медики называют гипотермией.

— Все мы понимаем, что зима будет очень тяжелой, и должны быть готовы к любым сценариям. В частности, должны знать, как идентифицировать переохлаждение и какую помощь нужно оказать пострадавшему, чтобы не навредить, — говорится в сообщении.

Стадии переохлаждения

Стадия 1: Появляются лихорадка, слабость, усталость и сонливость, развивается мелкое (холодовое) дрожание мышц и “гусиная кожа”.

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Стадия 2: Холодовая дрожь достигает максимума, появляется поверхностное охлаждение, сонливость переходит в расстройство сознания.

Стадия 3: Усиление холодовой дрожи свидетельствует об очень опасном охлаждении (гипотермии), которое может привести к остановке дыхания и сердца. Пострадавший может быть без сознания. На этом этапе крайне важно срочно оказать помощь — без нее человек может умереть.

Кроме низкой температуры, холодовую травму могут провоцировать следующие факторы:

высокая влажность (даже длительное пребывание при температуре +5…+8 °С, но при высокой влажности, может вызвать у человека холодовую травму);

ветер (наличие ветра значительно увеличивает потерю тепла);

хронические заболевания/чрезмерная усталость;

употребление алкоголя;

принадлежность к определенным группам (дети, пожилые люди особенно чувствительны к действию низких температур из-за особенностей теплообменных процессов в организме);

ношение тесной неудобной обуви, легкой одежды.

Первая помощь в случае переохлаждения: