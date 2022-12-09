Специалисты Министерства здравоохранения Украины рассказали о характерных симптомах переохлаждения и как оказать первую помощь при состоянии, которое медики называют гипотермией.
— Все мы понимаем, что зима будет очень тяжелой, и должны быть готовы к любым сценариям. В частности, должны знать, как идентифицировать переохлаждение и какую помощь нужно оказать пострадавшему, чтобы не навредить, — говорится в сообщении.
Стадии переохлаждения
Стадия 1: Появляются лихорадка, слабость, усталость и сонливость, развивается мелкое (холодовое) дрожание мышц и “гусиная кожа”.
Стадия 2: Холодовая дрожь достигает максимума, появляется поверхностное охлаждение, сонливость переходит в расстройство сознания.
Стадия 3: Усиление холодовой дрожи свидетельствует об очень опасном охлаждении (гипотермии), которое может привести к остановке дыхания и сердца. Пострадавший может быть без сознания. На этом этапе крайне важно срочно оказать помощь — без нее человек может умереть.
Кроме низкой температуры, холодовую травму могут провоцировать следующие факторы:
- высокая влажность (даже длительное пребывание при температуре +5…+8 °С, но при высокой влажности, может вызвать у человека холодовую травму);
- ветер (наличие ветра значительно увеличивает потерю тепла);
- хронические заболевания/чрезмерная усталость;
- употребление алкоголя;
- принадлежность к определенным группам (дети, пожилые люди особенно чувствительны к действию низких температур из-за особенностей теплообменных процессов в организме);
- ношение тесной неудобной обуви, легкой одежды.
Первая помощь в случае переохлаждения:
- убедитесь, что вам, пострадавшему и другим ничего не угрожает;
- перейдите в теплое помещение;
- успокойте пострадавшего, объясните дальнейшие действия;
- позвоните на 103 и следуйте указаниям диспетчера;
- снимите с пострадавшего холодную или влажную одежду;
- дайте пострадавшему безалкогольный теплый напиток;
- накройте пострадавшего термопокрывалом или одеялом и будьте рядом до приезда медиков;
- если состояние человека ухудшается, повторно позвоните на 103;
- если пострадавший потерял сознание и не имеет признаков жизни, начните сердечно-легочную реанимацию.