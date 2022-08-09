Профильные эксперты Министерства здравоохранения Украины подготовили рекомендации относительно алгоритма действии при оказании первой помощи в случае повреждений, травмирования глаз.

— Полномасштабная война привела к увеличению количества травм глаз. Большинство из них возникает из-за взрывов и их последствий — когда в глаза попадают обломки, а также от ударов взрывной волны, — говорится в сообщении Минздрава.