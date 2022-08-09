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Правила спасения: алгоритмы первой помощи при различных повреждениях глаз

9 августа 2022, 11:33
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
очі
Источник: Depositphotos

Профильные эксперты Министерства здравоохранения Украины подготовили рекомендации относительно алгоритма действии при оказании первой помощи в случае повреждений, травмирования глаз.

— Полномасштабная война привела к увеличению количества травм глаз. Большинство из них возникает из-за взрывов и их последствий — когда в глаза попадают обломки, а также от ударов взрывной волны, — говорится в сообщении Минздрава.

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Первая помощь при осколочных ранениях глаз:

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  • по возможности найдите безопасное место или укрытие;
  • не старайтесь самостоятельно удалить посторонние предметы из глаза, не трите его;
  • не промывайте глаз водой, но если это необходимо сделать, используйте чистую воду;
  • не наносите на глаз мази и другие средства;
  • обратитесь за медицинской помощью при первой же возможности.

Первая помощь в случае прокола или пореза глаза:

  • сделайте и осторожно нанесите на травмированный глаз защитный щиток. Если такого нет, можно использовать, например, дно бумажного стаканчика — это предупредит давление на глаз;
  • осторожно зафиксируйте щиток, не прижимая его к глазу;
  • не принимайте аспирин, ибупрофен и другие нестероидные противовоспалительные препараты, поскольку они расжижают кровь и могут усилить кровотечение;
  • обратитесь за медицинской помощью.

В случае попадания в глаз химических веществ:

  • немедленно промойте глаз большим количеством чистой воды. По возможности делайте это в рукавичках, следите, чтобы не загрязнить неповрежденный глаз;
  • обратитесь за медицинской помощью.

Помните, правильно и вовремя оказанная домедицинская помощь снизит тяжелые последствия поражений глаза и увеличит шансы на спасение зрения.

Источник
Минздрав
Теги
медична допомога очі поради лікаря швидка допомога
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