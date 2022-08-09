Профильные эксперты Министерства здравоохранения Украины подготовили рекомендации относительно алгоритма действии при оказании первой помощи в случае повреждений, травмирования глаз.
— Полномасштабная война привела к увеличению количества травм глаз. Большинство из них возникает из-за взрывов и их последствий — когда в глаза попадают обломки, а также от ударов взрывной волны, — говорится в сообщении Минздрава.
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Первая помощь при осколочных ранениях глаз:
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- по возможности найдите безопасное место или укрытие;
- не старайтесь самостоятельно удалить посторонние предметы из глаза, не трите его;
- не промывайте глаз водой, но если это необходимо сделать, используйте чистую воду;
- не наносите на глаз мази и другие средства;
- обратитесь за медицинской помощью при первой же возможности.
Первая помощь в случае прокола или пореза глаза:
- сделайте и осторожно нанесите на травмированный глаз защитный щиток. Если такого нет, можно использовать, например, дно бумажного стаканчика — это предупредит давление на глаз;
- осторожно зафиксируйте щиток, не прижимая его к глазу;
- не принимайте аспирин, ибупрофен и другие нестероидные противовоспалительные препараты, поскольку они расжижают кровь и могут усилить кровотечение;
- обратитесь за медицинской помощью.
В случае попадания в глаз химических веществ:
- немедленно промойте глаз большим количеством чистой воды. По возможности делайте это в рукавичках, следите, чтобы не загрязнить неповрежденный глаз;
- обратитесь за медицинской помощью.
Помните, правильно и вовремя оказанная домедицинская помощь снизит тяжелые последствия поражений глаза и увеличит шансы на спасение зрения.