Профільні експерти Міністерства охорони здоров’я України підготували рекомендації щодо алгоритму дії при наданні першої допомоги у разі пошкоджень, травмування очей.

– Повномасштабна війна призвела до збільшення кількості травм очей. Більшість з них виникає через вибухи і їхні наслідки – коли в очі потрапляють уламки, а також від ударів вибухової хвилі, – йдеться в повідомленні МОЗ.