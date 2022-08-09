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Правила порятунку: алгоритми першої допомоги при різних пошкодженнях очей

9 Серпня 2022, 11:33
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
очі
Джерело: Depositphotos

Профільні експерти Міністерства охорони здоров’я України підготували рекомендації щодо алгоритму дії при наданні першої допомоги у разі пошкоджень, травмування очей.

– Повномасштабна війна призвела до збільшення кількості травм очей. Більшість з них виникає через вибухи і їхні наслідки – коли в очі потрапляють уламки, а також від ударів вибухової хвилі, – йдеться в повідомленні МОЗ.

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Перша допомога при осколкових пораненнях очей:

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  • за можливості знайдіть безпечне місце або укриття;
  • не намагайтеся самостійно видалити сторонні предмети з ока, не тріть його;
  • не промивайте очей водою, але якщо це необхідно зробити, використовуйте чисту воду;
  • не наносьте на око мазі та інші засоби;
  • зверніться по медичну допомогу за першої ж можливості.

Перша допомога в разі проколу або порізу ока:

  • зробіть і обережно нанесіть на травмоване око захисний щиток. Якщо такого немає, можна використовувати, наприклад, дно паперового стаканчика — він зможе запобігти тиску на око;
  • обережно зафіксуйте щиток, не притискаючи його до ока;
  • не приймайте аспірин, ібупрофен та інші нестероїдні протизапальні препарати, оскільки вони розріджують кров і можуть посилити кровотечу;
  • зверніться по медичну допомогу.

У разі потрапляння в око хімічних речовин:

  • негайно промийте око великою кількістю чистої води. За можливості робіть це в рукавичках, стежте, щоб не забруднити неушкоджене око;
  • зверніться по медичну допомогу.

Пам’ятайте, правильно і вчасно надана домедична допомога знизить важкі наслідки уражень ока і збільшить шанси на порятунок зору.

Джерело
МОЗ
Теги
медична допомога очі поради лікаря швидка допомога
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