Профільні експерти Міністерства охорони здоров’я України підготували рекомендації щодо алгоритму дії при наданні першої допомоги у разі пошкоджень, травмування очей.
– Повномасштабна війна призвела до збільшення кількості травм очей. Більшість з них виникає через вибухи і їхні наслідки – коли в очі потрапляють уламки, а також від ударів вибухової хвилі, – йдеться в повідомленні МОЗ.
Перша допомога при осколкових пораненнях очей:
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- за можливості знайдіть безпечне місце або укриття;
- не намагайтеся самостійно видалити сторонні предмети з ока, не тріть його;
- не промивайте очей водою, але якщо це необхідно зробити, використовуйте чисту воду;
- не наносьте на око мазі та інші засоби;
- зверніться по медичну допомогу за першої ж можливості.
Перша допомога в разі проколу або порізу ока:
- зробіть і обережно нанесіть на травмоване око захисний щиток. Якщо такого немає, можна використовувати, наприклад, дно паперового стаканчика — він зможе запобігти тиску на око;
- обережно зафіксуйте щиток, не притискаючи його до ока;
- не приймайте аспірин, ібупрофен та інші нестероїдні протизапальні препарати, оскільки вони розріджують кров і можуть посилити кровотечу;
- зверніться по медичну допомогу.
У разі потрапляння в око хімічних речовин:
- негайно промийте око великою кількістю чистої води. За можливості робіть це в рукавичках, стежте, щоб не забруднити неушкоджене око;
- зверніться по медичну допомогу.
Пам’ятайте, правильно і вчасно надана домедична допомога знизить важкі наслідки уражень ока і збільшить шанси на порятунок зору.