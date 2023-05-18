Эксперт по здоровому образу жизни, консультант по питанию и выжившая после рака Лорен Лепли в комментарии популярному британскому онлайн-изданию порекомендовала шесть продуктов и напитков с антираковыми свойствами.

По словам эксперта, исследования показали, что эти продукты и напитки могут предотвратить рак, уменьшая воспаление в организме, защищая клетки от повреждений и предотвращая рост раковых клеток.

1.Ягоды, такие как черника, малина и клубника, содержат антиоксиданты, которые помогают предотвратить повреждение клеток и уменьшить воспаление, которое может привести к раку.

2.Крестоцветные овощи такие, как брокколи, цветная и брюссельская капуста, содержат соединения, которые могут помочь детоксикации организма, уменьшить воспаление и предотвратить рост раковых клеток.

Это было подтверждено исследованием, опубликованным в Международном журнале рака в 2018 году, которое показало, что женщины, которые ели больше овощей семейства крестоцветных, имели более низкий риск рака молочной железы.

3.Зеленый чай. Исследования показали, что зеленый чай может помочь предотвратить различные виды рака, включая рак молочной железы, простаты и легких.

В статье, опубликованной в журнале Nutrients в 2019 году, было обнаружено, что потребление зеленого чая связано со снижением риска колоректального рака, также известного как рак кишечника.

4.Чеснок содержит соединения серы, которые могут помочь предотвратить рак, предотвращая рост раковых клеток и уменьшая воспаление в организме.

Исследование, опубликованное в Европейском журнале питания в 2023 году, пришло к выводу, что чеснок обладает защитным эффектом от рака кишечника.

5.Куркума содержит соединение под названием куркумин, обладающее противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, которое может помочь предотвратить рак.

Исследования показали, что куркумин может помочь предотвратить различные виды рака, включая рак молочной железы, толстой кишки и простаты.

6.Спирулина — это разновидность сине-зеленых водорослей, богатая белком, витаминами и минералами. Это также хороший источник антиоксидантов, которые могут помочь защитить организм от повреждений, вызванных свободными радикалами.

К общим симптомам рака относятся:

сильная ночная потливость;

усталость;

необъяснимые синяки или кровотечения;

необъяснимая боль;

необъяснимая потеря веса;

необычный отек или шишка в теле.

Если вы испытываете какие-либо симптомы рака, вам следует поговорить с вашим лечащим врачом.

Источник: Express