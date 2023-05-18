Експертка зі здорового способу життя, консультантка з харчування і та жінка, яка вижила після раку, Лорен Леплі в коментарі популярному британському онлайн-виданню порекомендувала шість продуктів і напоїв з антираковими властивостями.

За словами експертки, дослідження засвідчили, що ці продукти та напої можуть запобігти раку, зменшуючи запалення в організмі, захищаючи клітини від ушкоджень і запобігаючи зростанню ракових клітин.

1.Ягоди, такі як чорниця, малина і полуниця, містять антиоксиданти, які допомагають запобігти пошкодженню клітин і зменшити запалення, що може призвести до раку.

2.Хрестоцвіті овочі, такі як броколі, цвітна та брюссельська капуста, містять сполуки, що можуть допомогти детоксикації організму, зменшити запалення та запобігти зростанню ракових клітин.

Це було підтверджено дослідженням, опублікованим у Міжнародному журналі раку в 2018 році, яке показало, що жінки, які їли більше овочів сімейства хрестоцвітних, мали нижчий ризик раку молочної залози.

3.Зелений чай. Дослідження засвідчили, що зелений чай може допомогти запобігти різним видам раку, включно з раком молочної залози, простати і легенів.

У статті, опублікованій у журналі Nutrients у 2019 році, було виявлено, що споживання зеленого чаю пов’язане зі зниженням ризику колоректального раку, також відомого як рак кишечника.

4.Часник містить сполуки сірки, які можуть допомогти запобігти раку, запобігаючи зростанню ракових клітин і зменшуючи запалення в організмі.

Дослідження, опубліковане в Європейському журналі харчування 2023 року, дійшло висновку, що часник має захисний ефект від раку кишечника.

5.Куркума містить сполуку під назвою куркумін, що має протизапальні та антиоксидантні властивості, яка може допомогти запобігти раку.

Дослідження засвідчили, що куркумін може допомогти запобігти різним видам раку, включно з раком молочної залози, товстої кишки і простати.

6.Спіруліна – це різновид синьо-зелених водоростей, багата білком, вітамінами і мінералами. Це також хороше джерело антиоксидантів, які можуть допомогти захистити організм від ушкоджень, спричинених вільними радикалами.

До загальних симптомів раку належать:

сильна нічна пітливість;

втома;

незрозумілі синці або кровотечі;

незрозумілий біль;

незрозуміла втрата ваги;

незвичайний набряк або шишка в тілі.

Якщо ви відчуваєте будь-які симптоми раку, вам слід поговорити з вашим лікарем.

Джерело: Express