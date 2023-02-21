Систему номерних дієт за М.І. Певзнером скасували в Україні ще 10 років тому. Тобто, дієти №8, №5 тощо, яких дотримується велика кількість людей дотепер, не вважаються ефективними.

У наказі МОН пишуть, що такі дієтичні столи сьогодні не можуть використовуватися для лікувального харчування, адже не відповідають принципам доказової медицини та не враховують індивідуальних потреб людини.

Тому від системи номерних дієт давно відмовились майже в усіх пострадянських країнах. Які недоліки мала така система харчування – пояснила дієтологиня Галина Слобода для читачів Фактів.

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Що не так із дієтою Певзнера

За словами дієтологині, зараз немає жодних дієтичних столів Певзнера: ні №5, ні №9, ні будь-якого іншого номеру. Це – пережитки минулого.

– Коли я навчалась в університеті, ми вивчали ці столи, їхні складові та приписували пацієнтам згідно з патологією, яка була наявна.

Однак ця система вже тоді мала багато недоліків, одна з яких – узагальнені рекомендації без персоналізації.

Особливо це стосувалося людей, у яких більш ніж одна патологія. Іноді рекомендації взагалі могли суперечити одна одній на кілька наявних патологій. МОН скасували цю дієту ще в 2013 році.

Правила приготування їжі (наприклад, перекручене м’ясо на пару, овочеве відварне пюре без жиру тощо), дрібність харчування (5-6 разів на день) збереглися досі та застосовуються під час загострень окремої хронічної патології.

Які рекомендації з харчування мають надавати лікарі

Лікарі повинні пояснювати пацієнтам основні правила раціонального харчування, при потребі – особливості приготування та споживання їжі в разі загостренні хронічної патології. Звісно, на все це банально не може бути часу, тож пацієнта можна направити до дієтолога.

Вихід завжди є, і його слід шукати у наукових дослідженнях, а не у пережитках минулого.

Тому лікарі повинні призначати дієту для пацієнтів виходячи зі стану здоров’я хворого, його особливостей, алергічних проявів, хвороби та ін. А не обирати харчові нумерації, які можуть із часом тільки погіршити стан хворої людини.