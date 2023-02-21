Систему номерных диет по Н.И. Певзнеру отменили в Украине еще 10 лет назад. То есть, диеты №8, №5 и т. д., которых придерживается большое количество людей до сих пор, не считаются эффективными.

В приказе МОН пишут, что такие диетические столы сегодня не могут использоваться для лечебного питания, ведь не отвечают принципам доказательной медицины и не учитывают индивидуальные потребности человека.

Поэтому от системы номерных диет давно отказались почти во всех постсоветских странах. Какие недостатки имела такая система питания – объяснила диетолог Галина Слобода для читателей Фактов.

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Что не так с диетой Певзнера

По словам диетолога, сейчас не существует никаких диетических столов Певзнера: ни №5, ни №9, ни какого-либо другого номера. Это – пережитки прошлого.

– Когда я училась в университете, мы изучали эти столы, их составляющие и приписывали пациентам согласно имеющейся патологии.

Однако эта система уже тогда имела много недостатков, один из которых – обобщенные рекомендации без персонализации.

Особенно это касалось людей, у которых более одной патологии. Иногда рекомендации вообще могли противоречить друг другу на несколько имеющихся патологий.

Правила приготовления пищи (например, извращенное мясо на пару, овощное отварное пюре без жира и т. д.), дробность питания (5-6 раз в день) сохранились до сих пор и применяются при обострениях отдельной хронической патологии.

Какие рекомендации по питанию должны давать врачи

Врачи должны объяснять пациентам основные правила рационального питания, при необходимости – особенности приготовления и потребления пищи при обострении хронической патологии. Конечно, на все это банально не может быть времени, так что пациента можно направить к диетологу.

Выход всегда есть, и его следует искать в научных исследованиях, а не в пережитках прошлого.

Поэтому врачи должны назначать диету для пациентов исходя из состояния здоровья больного, его особенностей, аллергических проявлений, болезни и т. д. А не назначать пищевые нумерации, которые могут со временем только усугубить состояние больного человека.