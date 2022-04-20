Что такое стоматит? Это воспалительное заболевание слизистой рта.

Возбудителями стоматита часто выступают грибки, бактерии и вирусы. Он может возникнуть также из-за плохой гигиены полости рта и болезней желудка, рассказала врач-терапевт Марина Ерина.

Если стоматит возникает повторно, то говорят также о снижении иммунитета.

В сложившейся ситуации, когда все люди испытывают тревогу, часто находятся в холодных и грязных местах, стоматит может возникнуть по любой из перечисленных причин.

В начале болезни на слизистой возникает болезненное пятно, через несколько часов оно превращается в афту — желтовато-серую круглую эрозию или небольшую язву с ярко-красным воспаленным краем.

Чаще всего афты расположены на губах, щеках или языке. Афта может быть одна, но их может быть несколько.

Иногда увеличиваются лимфоузлы и повышается температура тела.

Как лечить стоматит

Небольшие афты могут пройти через несколько дней. Но они болезненны, поэтому нужно облегчить боль и снять отек с помощью медицинских средств.

Но сейчас не всегда есть возможность обратиться к врачу или в аптеку. Как быть в ситуации, когда нет медикаментозных средств под рукой?

Народные средства лечения стоматита

— Во-первых, ни в коем случае нельзя применять мед, — предупредила Марина Ерина. — Потому что грибки, вызывающие заболевание, лучше растут именно на меде.

Витамин В12. Если есть в аптечке витамин В12 в ампулах (красного цвета), то это самое лучшее средство от стоматита. Возьмите ватную палочку, кусочек ваты или бинта. Смажьте его раствором витамина В12 и протрите афты. Делайте это несколько раз в день. После еды прополощите рот чистой водой или раствором соды.

Прополис. Помогает при стоматите водный раствор прополиса. Им можно как протирать афты, так и полоскать полость рта.

– Хочу предостеречь, что прополис нельзя использовать, если есть аллергия на него, – сказала терапевт. – Причем, на мед аллергии может не быть, а на прополис – быть.

Для того, чтобы проверить, не вызовет ли прополис аллергию, нужно нанести на слизистую минимальное количество раствора. Если не возникает краснота и жгучая боль, то лечиться прополисом можно. Если же есть сыпь на слизистой и боль, прополоскать рот водой и прополис не применять.

Из трав можно брать ромашку и шалфей. Они оказывают бактерицидное действие и снимают воспаление.

Взять 1 ч. ложку травы ромашки (шалфея), залить кипятком (20 мл), настоять 20 минут. Полоскать ротовую полость или промывать афты бинтом.